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Начнется 13 февраля и продлится всю неделю: синоптики дали неожиданный прогноз

Начнется 13 февраля и продлится всю неделю: синоптики дали неожиданный прогноз

Kandinsky

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Согласно информации от синоптиков, 13 февраля начнется новый период погоды, который будет продолжаться неделю, и он будет довольно опасным для многих.

Это неожиданное явление приходит в финале зимы и может стать настоящим сюрпризом, сообщили в PRIMPRESS.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем новое радикальное изменение погоды охватит практически всю центральную часть страны. После аномального тепла в начале февраля в Москве и других городах европейской части страны последовало нестабильное погодное состояние, а новая неделя начнется с нового повышения температуры.

Начиная с 13 февраля, столичный регион и другие районы подготовиться к неожиданному наступлению ледникового периода. Зима проявит себя в самом суровом виде, принеся холодные температуры почти по всей центральной части, а также до южных районов. Например, в северо-восточной части ожидаются морозы до 40 градусов, а в Краснодарском крае, где в настоящее время царит 20-градусное тепло, к выходным температура опустится до нуля.

По прогнозам синоптиков, в Москве аномальные холода продлятся практически на всю предстоящую неделю. Морозы усилятся до четверга, достигнув пика в пятницу, когда температура опустится до минус 25 градусов, а днем будет минус 14. Это почти на 10 градусов ниже климатической нормы для середины февраля.

Одновременно с этим, атмосферное давление также представляет опасность. Оно будет нарастать, достигнув к концу недели невероятных значений, почти 770 миллиметров ртутного столба. Возможно, установится даже рекордно высокое давление, которое не наблюдалось в течение последних 40 лет. Такие изменения могут повлиять на самочувствие не только метеозависимых и пожилых людей, но и на полностью здоровых и молодых.

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