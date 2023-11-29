Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики рассказали какая напасть обрушится на центральную Россию

Уже в ближайшие дни жители многих регионов Российской Федерации ощутят наступление настоящей суровой зимы.

Согласно прогнозу погоды экспертов службы Gismeteo, на территории Центральной России уже с 1 декабря начнутся сильнейшие осадки в виде снега. Так в Республике Татарстан за первые три декабрьских дня выпадет 23,3 мм осадков, что равно половине месячной нормы. Вместе с тем, столбики термометров резко опустятся вниз до минус 10 градусов, а ближе к 8 декабря вовсе до 22 градусов ниже нуля.

Причиной такой безумной погоды является циклон, который пришел на территорию России от Черного моря, и проявил всю свою ужасающую мощь в столице нашего государства, Москве, побив все прошлые рекорды по количеству выпавшего снега в конце ноября.