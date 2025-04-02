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Начислят автоматически. Важная весть для россиян, у кого пенсионные выплаты от 12 000 до 39 000 рублей

Для пенсионеров, чья пенсия варьируется от 12 0...

mos.ru

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Для пенсионеров, чья пенсия варьируется от 12 000 до 39 000 рублей, теперь будет проще получать социальные доплаты.

Вместо того чтобы подавать заявление, пенсионеры будут получать доплаты автоматически.

Ранее пенсионерам приходилось лично подавать заявки для получения доплаты, если их пенсия была ниже прожиточного минимума в регионе. Теперь система упростилась: все необходимые данные передаются в Социальный фонд, который передает их в Минтруд. И на основе этих данных доплаты будут начисляться автоматически, без дополнительных действий со стороны самих пенсионеров.

Как объяснил эксперт Сергей Власов, доплата будет назначена только в том случае, если пенсия пенсионера действительно ниже минимального уровня, установленного в его регионе. Например, в Белгородской области минимальная пенсия с 2025 года составляет 12 811 рублей, а на Чукотке — чуть более 39 тысяч. Эти цифры могут изменяться в разных регионах, но теперь пенсионерам не нужно беспокоиться о подаче заявлений — доплаты будут приходить автоматически.

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