Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет регулярно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

В 2025 году вступает в силу новый закон, который регулирует вопросы ОСАГО. Теперь водителям будет проще проверять наличие полиса с помощью автоматической системы, а за нарушение будут грозить более высокие штрафы и санкции.

Штрафы, которые теперь обязательны:

За управление без полиса ОСАГО — штраф 800 рублей.

Если при проверке не предъявить полис — штраф 500 рублей.

За просроченный полис — 800 рублей.

За фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Какие изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года?

Автоматическая проверка полиса через камеры.

Теперь с помощью камер можно будет автоматически проверять наличие полиса. Нарушители получат уведомления через Госуслуги.

Льгота для владельцев новых автомобилей.

После покупки автомобиля владельцам дается 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

Риски при ДТП без ОСАГО.

Если случится ДТП, а у водителя не будет действующего полиса, все расходы ложатся на него.

Как избежать наказаний: