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Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет регулярно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

В 2025 году вступает в силу новый закон, которы...

54.мвд.рф

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В 2025 году вступает в силу новый закон, который регулирует вопросы ОСАГО. Теперь водителям будет проще проверять наличие полиса с помощью автоматической системы, а за нарушение будут грозить более высокие штрафы и санкции.

Штрафы, которые теперь обязательны:

  • За управление без полиса ОСАГО — штраф 800 рублей.

  • Если при проверке не предъявить полис — штраф 500 рублей.

  • За просроченный полис — 800 рублей.

  • За фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Какие изменения вступают в силу с 1 марта 2025 года?

  • Автоматическая проверка полиса через камеры.
    Теперь с помощью камер можно будет автоматически проверять наличие полиса. Нарушители получат уведомления через Госуслуги.

  • Льгота для владельцев новых автомобилей.
    После покупки автомобиля владельцам дается 10 дней для оформления полиса ОСАГО.

  • Риски при ДТП без ОСАГО.
    Если случится ДТП, а у водителя не будет действующего полиса, все расходы ложатся на него.

Как избежать наказаний:

  • Контролируйте срок действия ОСАГО.

  • Используйте цифровую версию полиса на мобильном телефоне.

  • Избегайте штрафов, не рискуйте ездить без страховки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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