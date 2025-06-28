Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет массово штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке
54.мвд.рф
С 2025 года в России вступают в силу новые изменения, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Водителям важно быть особенно внимательными, поскольку теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьезные штрафы и автоматические уведомления через камеры.
Штрафы, которые вводятся:
Управление автомобилем без ОСАГО — штраф 800 рублей.
Непредъявление полиса при проверке — штраф 500 рублей.
Просроченный полис — штраф 800 рублей.
Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.
Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей (но не более одного штрафа в день).
Что изменится с 1 марта 2025 года?
Автоматическая проверка через камеры.Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если его нет, водитель получит уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но позже — штраф.
Льгота для новых владельцев автомобилей.
После покупки автомобиля у владельца будет 10 дней на оформление полиса ОСАГО.
ДТП без ОСАГО.
В случае ДТП без действующего полиса все расходы будут возложены на владельца автомобиля.
Как избежать проблем:
Следите за сроком действия полиса.
Храните цифровую копию полиса на смартфоне для быстрого предъявления.
Не рискуйте и не ездите без ОСАГО.
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