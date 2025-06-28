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Начиная уже с 1 июля 2025, ГАИ будет массово штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

С 2025 года в России вступают в силу новые изме...

54.мвд.рф

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С 2025 года в России вступают в силу новые изменения, касающиеся обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Водителям важно быть особенно внимательными, поскольку теперь за отсутствие или просрочку полиса предусмотрены более серьезные штрафы и автоматические уведомления через камеры.

Штрафы, которые вводятся:

  • Управление автомобилем без ОСАГО — штраф 800 рублей.

  • Непредъявление полиса при проверке — штраф 500 рублей.

  • Просроченный полис — штраф 800 рублей.

  • Фальшивый полис — штраф и возможный арест до 6 месяцев.

  • Повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей (но не более одного штрафа в день).

Что изменится с 1 марта 2025 года?

  • Автоматическая проверка через камеры.Камеры будут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО. Если его нет, водитель получит уведомление через Госуслуги. На первом этапе это будет предупреждение, но позже — штраф.

  • Льгота для новых владельцев автомобилей.
    После покупки автомобиля у владельца будет 10 дней на оформление полиса ОСАГО.

  • ДТП без ОСАГО.
    В случае ДТП без действующего полиса все расходы будут возложены на владельца автомобиля.

Как избежать проблем:

  • Следите за сроком действия полиса.

  • Храните цифровую копию полиса на смартфоне для быстрого предъявления.

  • Не рискуйте и не ездите без ОСАГО.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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