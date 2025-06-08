Начиная с 9 июня ГАИ будет поголовно штрафовать российских водителей за отсутствие именно этого документа в бардачке

С 9 июня Госавтоинспекция России начнет массовую проверку водителей на наличие полиса ОСАГО. Отсутствие страховки может обернуться не только штрафом, но и реальным риском остаться без защиты и денег. Разбираемся, что грозит нарушителям и как избежать проблем.

Новый рейд — старые правила

С 9 июня инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание водителям, не имеющим действующего полиса ОСАГО. Причина — увеличение числа ДТП и растущее количество случаев управления автомобилем без страховки.

Штраф: 800 рублей за отсутствие полиса. Если полис есть, но его забыли дома, штраф составит 500 рублей.

Лайфхак: Сделайте скриншот полиса и храните его в смартфоне — это может спасти от штрафа.

Просроченный полис — это тоже нарушение

Полис, срок действия которого истек, считается отсутствующим. В этом случае штраф также составит 800 рублей.

Дополнительно: Если за рулем будет человек, не вписанный в страховку, ожидайте штраф в 500 рублей.

Поддельный полис: Это уже уголовная ответственность — до 6 месяцев ареста по статье 327 УК РФ.

Что изменилось с 2025 года

С 1 января 2025 года штрафы за нарушения увеличились. Повторное нарушение теперь обойдется в 3000–5000 рублей. Однако существует послабление — за повторное нарушение в течение одного дня выпишут только предупреждение.

Камеры начали следить за страховками

С весны 2025 года в России заработала автоматическая система контроля ОСАГО. Камеры будут фиксировать автомобили без действующего полиса, и уведомления начнут поступать через Госуслуги. Пока это будут предупреждения, но в будущем возможны реальные штрафы.

Купили машину? У вас 10 дней

После покупки автомобиля у водителя есть 10 дней на оформление ОСАГО. Будьте внимательны: если в этот период произойдет ДТП, платить придется из собственного кармана.

Как избежать проблем

Оформляйте ОСАГО своевременно. Храните копию полиса в телефоне. Не допускайте просрочки. Не доверяйте управление автомобилем тем, кто не вписан в страховку.

Помните: ОСАГО — это не просто формальность, а ваша финансовая защита на дороге.