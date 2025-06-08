Начиная с 9 июня ГАИ будет поголовно штрафовать российских водителей за отсутствие именно этого документа в бардачке
dzen.ru
С 9 июня Госавтоинспекция России начнет массовую проверку водителей на наличие полиса ОСАГО. Отсутствие страховки может обернуться не только штрафом, но и реальным риском остаться без защиты и денег. Разбираемся, что грозит нарушителям и как избежать проблем.
Новый рейд — старые правила
С 9 июня инспекторы ГИБДД будут уделять особое внимание водителям, не имеющим действующего полиса ОСАГО. Причина — увеличение числа ДТП и растущее количество случаев управления автомобилем без страховки.
Штраф: 800 рублей за отсутствие полиса. Если полис есть, но его забыли дома, штраф составит 500 рублей.
Лайфхак: Сделайте скриншот полиса и храните его в смартфоне — это может спасти от штрафа.
Просроченный полис — это тоже нарушение
Полис, срок действия которого истек, считается отсутствующим. В этом случае штраф также составит 800 рублей.
Дополнительно: Если за рулем будет человек, не вписанный в страховку, ожидайте штраф в 500 рублей.
Поддельный полис: Это уже уголовная ответственность — до 6 месяцев ареста по статье 327 УК РФ.
Что изменилось с 2025 года
С 1 января 2025 года штрафы за нарушения увеличились. Повторное нарушение теперь обойдется в 3000–5000 рублей. Однако существует послабление — за повторное нарушение в течение одного дня выпишут только предупреждение.
Камеры начали следить за страховками
С весны 2025 года в России заработала автоматическая система контроля ОСАГО. Камеры будут фиксировать автомобили без действующего полиса, и уведомления начнут поступать через Госуслуги. Пока это будут предупреждения, но в будущем возможны реальные штрафы.
Купили машину? У вас 10 дней
После покупки автомобиля у водителя есть 10 дней на оформление ОСАГО. Будьте внимательны: если в этот период произойдет ДТП, платить придется из собственного кармана.
Как избежать проблем
Оформляйте ОСАГО своевременно.
Храните копию полиса в телефоне.
Не допускайте просрочки.
Не доверяйте управление автомобилем тем, кто не вписан в страховку.
Помните: ОСАГО — это не просто формальность, а ваша финансовая защита на дороге.
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