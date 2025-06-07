Начиная с 9 июня ГАИ будет поголовно штрафовать российских водителей за отсутствие этого документа в бардачке

С 9 июня Госавтоинспекция России начнет массовую проверку водителей на наличие полиса ОСАГО. Отсутствие страховки обернется не просто штрафом — это реальный риск остаться без защиты и денег. Разбираемся, что грозит нарушителям и как не попасться под горячую руку.

Новый рейд — старые правила

С 9 июня инспекторы начнут уделять особое внимание тем, кто ездит без действующего полиса ОСАГО. Причина — рост числа ДТП и участившиеся случаи управления автомобилем без страховки.

Штраф — 800 рублей за отсутствие полиса. Оставили дома? Штраф снизится до 500 рублей, если документ оформлен, но не предъявлен.

Лайфхак: сделайте скриншот полиса и храните его в смартфоне — это может спасти от штрафа.

Просроченный полис — это тоже нарушение

Полис с истекшим сроком действия считается отсутствующим. Итог — те же 800 рублей штрафа.

Если за рулем окажется человек, не вписанный в страховку, — готовьте еще 500 рублей.

А вот поддельный полис — уже уголовная статья: до 6 месяцев ареста по статье 327 УК РФ. И это не шутки.

Что изменилось с 2025 года

С 1 января 2025 года штрафы увеличились: повторное нарушение обойдется в 3000–5000 рублей. Но есть поблажка — повторный штраф за день не выпишут, ограничатся предупреждением.

Камеры начали следить за страховками

Весной 2025 года в России заработала автоматическая система контроля ОСАГО. Камеры будут фиксировать авто без действующего полиса, а уведомления начнут приходить через Госуслуги. Пока — в виде предупреждения, но позже возможны реальные штрафы.

Купили машину? У вас 10 дней

После покупки автомобиля водитель имеет 10 дней на оформление ОСАГО. Но будьте осторожны: если в этот период произойдет ДТП — платить придется из своего кармана.

Как избежать проблем

Оформляйте ОСАГО своевременно.

Храните копию полиса в телефоне.

Не допускайте просрочки.

Не доверяйте управление авто тем, кто не вписан в страховку.

Помните: ОСАГО — это не просто формальность, а ваша финансовая защита на дороге.