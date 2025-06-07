Начиная с 9 июня ГАИ будет поголовно штрафовать российских водителей за отсутствие этого документа в бардачке
smartik.ru
С 9 июня Госавтоинспекция России начнет массовую проверку водителей на наличие полиса ОСАГО. Отсутствие страховки обернется не просто штрафом — это реальный риск остаться без защиты и денег. Разбираемся, что грозит нарушителям и как не попасться под горячую руку.
Новый рейд — старые правила
С 9 июня инспекторы начнут уделять особое внимание тем, кто ездит без действующего полиса ОСАГО. Причина — рост числа ДТП и участившиеся случаи управления автомобилем без страховки.
Штраф — 800 рублей за отсутствие полиса. Оставили дома? Штраф снизится до 500 рублей, если документ оформлен, но не предъявлен.
Лайфхак: сделайте скриншот полиса и храните его в смартфоне — это может спасти от штрафа.
Просроченный полис — это тоже нарушение
Полис с истекшим сроком действия считается отсутствующим. Итог — те же 800 рублей штрафа.
Если за рулем окажется человек, не вписанный в страховку, — готовьте еще 500 рублей.
А вот поддельный полис — уже уголовная статья: до 6 месяцев ареста по статье 327 УК РФ. И это не шутки.
Что изменилось с 2025 года
С 1 января 2025 года штрафы увеличились: повторное нарушение обойдется в 3000–5000 рублей. Но есть поблажка — повторный штраф за день не выпишут, ограничатся предупреждением.
Камеры начали следить за страховками
Весной 2025 года в России заработала автоматическая система контроля ОСАГО. Камеры будут фиксировать авто без действующего полиса, а уведомления начнут приходить через Госуслуги. Пока — в виде предупреждения, но позже возможны реальные штрафы.
Купили машину? У вас 10 дней
После покупки автомобиля водитель имеет 10 дней на оформление ОСАГО. Но будьте осторожны: если в этот период произойдет ДТП — платить придется из своего кармана.
Как избежать проблем
- Оформляйте ОСАГО своевременно.
- Храните копию полиса в телефоне.
- Не допускайте просрочки.
- Не доверяйте управление авто тем, кто не вписан в страховку.
Помните: ОСАГО — это не просто формальность, а ваша финансовая защита на дороге.
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