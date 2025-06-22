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Начиная с 25 июня 2025 ГАИ будет поголовно штрафовать водителей на 800 рублей за отсутствие этого документа в бардачке

ОСАГО — это не только обязательное требование, ...

54.мвд.рф

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Если у вас нет действующего полиса, все расходы на возмещение ущерба при ДТП будут лежать на вас. С 2025 года законодательство в этой области ужесточается, поэтому важно быть в курсе всех нововведений.

За управление автомобилем без полиса ОСАГО предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Если вы не можете предъявить полис сотруднику ГИБДД (например, из-за разрядившегося телефона), штраф будет снижен до 500 рублей. Чтобы избежать таких ситуаций, полезно хранить цифровую копию полиса на мобильном устройстве.

Также стоит помнить о других нарушениях, связанных с обязательным страхованием. Например, управление автомобилем с просроченным полисом также влечет штраф в размере 800 рублей. Если за рулем находится человек, не включённый в список лиц, допущенных к управлению, штраф составит 500 рублей. Использование поддельного полиса ОСАГО является серьёзным правонарушением и может привести не только к крупному штрафу, но и к административному аресту сроком до шести месяцев.

С 2025 года вступают в силу изменения, касающиеся повторных нарушений, связанных с отсутствием полиса ОСАГО. Штрафы за такие нарушения будут значительно выше — от 3000 до 5000 рублей. При нескольких остановках за одно нарушение в течение суток штраф будет выписан только один раз, а при последующих остановках сотрудники ГИБДД ограничатся предупреждением. Однако каждый выезд без страховки — это риск.

С 1 марта 2025 года планируется запуск автоматической системы контроля наличия полисов ОСАГО с использованием камер видеонаблюдения. Если камера зафиксирует машину без полиса, владельцу будет отправлено уведомление через портал госуслуг. На первом этапе будут направляться только предупреждения, чтобы водители могли оперативно оформить страховку. В будущем штрафы за отсутствие полиса могут быть выписаны автоматически.

Законодательство также предусматривает льготный период для новых владельцев автомобилей — 10 дней с момента покупки машины. В это время можно управлять автомобилем без полиса ОСАГО, но если случится ДТП по вине нового владельца, все расходы на возмещение ущерба будут возложены на него. Чтобы избежать крупных расходов, рекомендуется оформить полис как можно быстрее.

Чтобы избежать штрафов и финансовых потерь, важно вовремя оформлять полис ОСАГО и всегда иметь при себе его копию, включая электронную. Не рискуйте выезжать без страховки, даже на короткие расстояния. Отсутствие полиса ОСАГО может привести к серьёзным последствиям, вплоть до лишения прав.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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