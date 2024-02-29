Начало весны будет аномально опасным: синоптики рассказали, к чему готовиться начиная с 1 марта

Метеорологи обновили прогноз на март. Учитывая новые данные, которые внесли изменения в ожидаемую погоду в России, в начале весны предвидится аномальный сценарий развития событий.

Изначально прогнозировалось, что март в большинстве регионов России будет прохладным, с небольшим количеством осадков. Однако последние данные противоположны прежнему сценарию.

В центральных регионах, согласно Gismeteo, ожидается потепление раньше обычного. Вместо типичных зимних морозов, температура большую часть марта будет выше нуля, включая Москву, где морозы ожидаются лишь в начале месяца.

Но ожидается, что март установит новые рекорды по количеству осадков. В столице Российской Федерации ожидаются снегопады во время праздников, а затем дождь со снегом продолжится практически до конца месяца.

В Санкт-Петербурге прогнозируется холодная и пасмурная погода с ежедневными мокрыми снегопадами с середины марта. Температура будет колебаться от плюс 2 до минус 2 градусов.

В Сибири и на Урале ситуация аналогична, с частыми снегопадами. В Новосибирске даже ожидаются морозы до минус 20 градусов в течение выходных, сообщает PRIMPRESS.