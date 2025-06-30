«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию в составе 1 миллиона человек

Командир спецподразделения «Ахмат», заместитель главы Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов предложил начать мобилизацию в России для усиления обороны на фоне угрозы Третьей мировой войны.

Он заявил, что подготовка от 500 тысяч до миллиона человек необходима для защиты страны.

Призыв к мобилизации

Алаудинов выразил мнение, что Третья мировая война уже началась, хотя многие не осознают этого. Он считает, что война приняла новые формы, и чтобы эффективно противостоять внешним угрозам, нужно подготовить не менее 500 тысяч человек. Мобилизация, по его словам, также необходима для проверки готовности России к военным вызовам.

Реакция властей

В ответ на призыв Алаудинова депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что на данный момент нет необходимости в мобилизации. Он считает, что ситуация в России не требует таких мер и что предложения Алаудинова являются эмоциональной реакцией на международную напряженность.

Ситуация с Ираном

Конфликт с Ираном продолжает развиваться. 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», нанеся удары по ядерным объектам Ирана. Эти события привели к массовым протестам в Иране и введению чрезвычайного положения. Российская сторона осудила действия Израиля и предупредила граждан о необходимости воздержания от поездок в Иран и Израиль.