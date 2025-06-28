Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию в числе 1 миллиона человек

На фоне растущей международной напряженности и ...

dzen.ru

Подписаться на Дзен.канал

На фоне растущей международной напряженности и угрозы Третьей мировой войны, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель главы Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов предложил провести новую мобилизацию в России. Он предложил подготовить от 500 тысяч до 1 миллиона человек для усиления обороноспособности страны.

Это заявление было сделано в свете опасений по поводу эскалации международного конфликта.

Призыв к мобилизации

Алаудинов отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя не все это осознают. По его мнению, война приняла новые формы, и для того, чтобы эффективно противостоять вызовам, нужно заранее подготовить не менее 500 тысяч человек. Мобилизация необходима для защиты от внешних угроз и проверки устойчивости страны. Также он упомянул ситуацию в Иране, где военные действия и угрозы со стороны Израиля усиливают потребность в мобилизации.

Ответ властей

Депутат Госдумы Виктор Заварзин в ответ на предложение Алаудинова заявил, что на данный момент ситуация в России не требует проведения мобилизации. Он считает, что высказывания Алаудинова являются эмоциональной реакцией и не отражают реальную угрозу. Заварзин подчеркнул, что хотя ситуация вокруг Ирана требует внимательного подхода, на данный момент мобилизация в России не необходима.

Ситуация в Иране

Конфликт с Ираном продолжает развиваться. В ответ на угрозы со стороны Ирана Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой были атакованы ядерные и военные объекты Ирана, включая Тегеран. Израиль заявил, что это был упреждающий удар. Иран в ответ на атаку начал массовые протесты, введя чрезвычайное положение и обратившись в ООН с просьбой созвать срочное заседание.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

сетки от тараканов

Не у нас

день назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Интересное в Казани

3 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

корпусная мебель под заказ в Москве

Не у нас

6 часов назад

Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

Не у нас

день назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Новости Казани

день назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Не у нас

день назад

Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь

Не у нас

5 часов назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной
Новости Татарстана
6 часов назад

Многодетные семьи получат льготы на оплату колледжей в Татарстане

В Татарстане планируют ввести компенсацию 30% с...

Не у нас

3 часа назад

Туристы в Анапе нарушают запреты и получают штрафы

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

Не у нас

5 часов назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной

Не у нас

5 часов назад

Neuralink учит парализованных управлять техникой без рук
Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён...
Лонгриды
день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Не у нас

6 часов назад

Священник объяснил, можно ли молиться на коленях

Новости Татарстана

6 часов назад

Песошин требует усилить безопасность на массовых мероприятиях Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

Росстат сообщил о снижении инфляции в Татарстане в мае
Открылись продажи дома в лучшем ЖК России
Интересное в Казани
5 дней назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России