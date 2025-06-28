«Началась третья мировая война»: в РФ призывают срочно провести мобилизацию в числе 1 миллиона человек

На фоне растущей международной напряженности и угрозы Третьей мировой войны, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель главы Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов предложил провести новую мобилизацию в России. Он предложил подготовить от 500 тысяч до 1 миллиона человек для усиления обороноспособности страны.

Это заявление было сделано в свете опасений по поводу эскалации международного конфликта.

Призыв к мобилизации

Алаудинов отметил, что Третья мировая война уже началась, хотя не все это осознают. По его мнению, война приняла новые формы, и для того, чтобы эффективно противостоять вызовам, нужно заранее подготовить не менее 500 тысяч человек. Мобилизация необходима для защиты от внешних угроз и проверки устойчивости страны. Также он упомянул ситуацию в Иране, где военные действия и угрозы со стороны Израиля усиливают потребность в мобилизации.

Ответ властей

Депутат Госдумы Виктор Заварзин в ответ на предложение Алаудинова заявил, что на данный момент ситуация в России не требует проведения мобилизации. Он считает, что высказывания Алаудинова являются эмоциональной реакцией и не отражают реальную угрозу. Заварзин подчеркнул, что хотя ситуация вокруг Ирана требует внимательного подхода, на данный момент мобилизация в России не необходима.

Ситуация в Иране

Конфликт с Ираном продолжает развиваться. В ответ на угрозы со стороны Ирана Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой были атакованы ядерные и военные объекты Ирана, включая Тегеран. Израиль заявил, что это был упреждающий удар. Иран в ответ на атаку начал массовые протесты, введя чрезвычайное положение и обратившись в ООН с просьбой созвать срочное заседание.