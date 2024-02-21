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Набиуллину теперь не остановить: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

Набиуллину теперь не остановить: что ожидать россиянам при получении крупного кредита

newizv.ru

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Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предложила ввести новую меру - период охлаждения при выдаче крупных кредитов. Это предложение озвучено в контексте закона, принятого в 2023 году, о банковской ответственности за переводы на мошеннические счета.

Согласно этому закону, банки обязаны предоставить двухдневный период охлаждения, в течение которого не производятся переводы на подозрительные счета. Клиент должен быть предупрежден о подозрительной операции, чтобы иметь возможность ее отменить.

Набиуллина предлагает расширить применение периода охлаждения на кредиты суммой от 1 миллиона рублей.

Она отмечает, что необходимо установить временной зазор между одобрением кредита и выдачей средств, чтобы клиенты имели возможность хорошо обдумать свои финансовые решения. Это позволит избежать ситуаций, когда люди принимают решения о кредите мгновенно, не учитывая все последствия.

Кроме того, период охлаждения будет распространяться и на добровольное страхование и другие дополнительные услуги, оформленные вместе с кредитом. Согласно этим изменениям, клиентам будет предоставлено 30 дней на расторжение договора страхования, начиная с 21 февраля текущего года.

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