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На шторы деньги не сдаем! За что родители школьников не обязаны платить

На шторы деньги не сдаем! За что родители школьников не обязаны платить

basetop.ru

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Все больше родителей школьников в России начинают задаваться вопросом: законно ли у них требуют деньги на «школьные нужды», к которым могут отнести и шторы, и двери, и полы, и прочее. Ответ на данный вопрос существует: большинство поборов в российских школах незаконны. PROKAZAN расскажет, за что не обязаны платить родители учеников.

Первое и самое важное: предоставление учебников ученикам – прямая обязанность школы, родители не должны покупать их сами.

Учебные заведения также не имеют права обязывать покупать рабочие тетради и сдавать средства в фонд класса. Это делается строго на добровольной основе: либо родители соглашаются купить тетради и вложить деньги, либо нет.

Если же по школьным правилам предусмотрена форма для учеников, родители должны ее купить, чтобы не нарушать устав, тем не менее требование купить форму выбранного школой производителя незаконно.

Что касается питания, то для учеников начальной школы с 1 по 4 класс положено бесплатное горячее питание в школьных столовых, дополнительный обед родители уже оплачивают сами.

Если вашего ребенка заставляют участвовать в платной олимпиаде, вы имеете полное право отказаться.

Оплату на законной основе в школах России могут требовать лишь за дополнительные образовательные услуги, к которым относятся кружки, секции и продленки.

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