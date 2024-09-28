Новости России
· 16+ · Полина Модестова

"На площадку приходили медсестры": теперь известны шокирующие подробности последних дней Романа Мадянова

Свет кинематографа угас на одну яркую звезду. Р...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Свет кинематографа угас на одну яркую звезду. Роман Мадянов, заслуженный артист России и любимец миллионов, ушел из жизни после длительной борьбы с раком легких. В возрасте 63 лет он скончался, оставив после себя наследие не только великолепных ролей, но и глубокой человеческой доброты.

Екатерина Стриженова, близкая подруга и коллега Мадянова, была одной из первых, кто поделилась новостью о его кончине. «Рома всегда был радостью для всех нас, его тепло и светлое отношение к жизни оставались с нами даже в самые трудные времена», — написала она в своем блоге.

До последних дней Роман продолжал работать, не желая отступать перед лицом болезни. Летом текущего года поклонники смогли увидеть его в новых сериях сериала «Исправление и наказание», где актер, несмотря на тяжелое состояние, продемонстрировал неизменное мастерство.

Друзья и коллеги Мадянова, среди которых Мария Аронова и Юрий Стоянов, подчеркивают его необычайное мужество и профессионализм. «Ромочка был не только талантливым актером, но и источником вдохновения для всех нас. Он никогда не позволял себе унывать, всегда оставался на позитиве, даже в самые трудные моменты», — делится Юрий Стоянов.

Анастасия Уколова, которая снималась вместе с Мадяновым в фильме «Куколка», вспоминает его как исключительно светлого и доброго человека. «Работать с ним было одним удовольствием. Сколько было смеха и искренних чувств...», — говорит актриса.

Ирина Розанова, знавшая Романа с юности, восхищается его способностью оставаться оптимистом до последнего. «Он всегда был полон энергии и жизни, его не сломила даже болезнь», — поделилась она.

Прощание с Романом Мадяновым состоится 27 сентября в подмосковном городе Бронницы. Светлая память и неугасимый след в искусстве, который оставил после себя Роман, навсегда останутся в сердцах благодарных зрителей и коллег, пишнт kp.ru/.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова заявила о выгорании

Интересное в Казани

день назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

дезинфекция от тараканов в квартире московская область

Новости Татарстана

день назад

25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

4 дня назад

Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

ирландские танцы занятия в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Новости Казани

день назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Новости Казани

день назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД
Новости Казани
день назад

В Казани с 26 по 28 сентября пройдет фестиваль «Дотянуться до неба»

В мероприятии могут участвовать школьники, ребя...

Новости Казани

2 часа назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Интересное в Казани

20 часов назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

Новости Казани

2 часа назад

МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцев ждут теплые выходные
В Татарстане поднимут выплаты советникам школьн...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане начнут выдавать кредит под залог интеллектуальной собственности

Новости Татарстана

20 часов назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Новости Казани

23 часа назад

В метро Казани изменится график движения поездов из-за саммита БРИКС
Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на л...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать