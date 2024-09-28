"На площадку приходили медсестры": теперь известны шокирующие подробности последних дней Романа Мадянова

Свет кинематографа угас на одну яркую звезду. Роман Мадянов, заслуженный артист России и любимец миллионов, ушел из жизни после длительной борьбы с раком легких. В возрасте 63 лет он скончался, оставив после себя наследие не только великолепных ролей, но и глубокой человеческой доброты.

Екатерина Стриженова, близкая подруга и коллега Мадянова, была одной из первых, кто поделилась новостью о его кончине. «Рома всегда был радостью для всех нас, его тепло и светлое отношение к жизни оставались с нами даже в самые трудные времена», — написала она в своем блоге.

До последних дней Роман продолжал работать, не желая отступать перед лицом болезни. Летом текущего года поклонники смогли увидеть его в новых сериях сериала «Исправление и наказание», где актер, несмотря на тяжелое состояние, продемонстрировал неизменное мастерство.

Друзья и коллеги Мадянова, среди которых Мария Аронова и Юрий Стоянов, подчеркивают его необычайное мужество и профессионализм. «Ромочка был не только талантливым актером, но и источником вдохновения для всех нас. Он никогда не позволял себе унывать, всегда оставался на позитиве, даже в самые трудные моменты», — делится Юрий Стоянов.

Анастасия Уколова, которая снималась вместе с Мадяновым в фильме «Куколка», вспоминает его как исключительно светлого и доброго человека. «Работать с ним было одним удовольствием. Сколько было смеха и искренних чувств...», — говорит актриса.

Ирина Розанова, знавшая Романа с юности, восхищается его способностью оставаться оптимистом до последнего. «Он всегда был полон энергии и жизни, его не сломила даже болезнь», — поделилась она.

Прощание с Романом Мадяновым состоится 27 сентября в подмосковном городе Бронницы. Светлая память и неугасимый след в искусстве, который оставил после себя Роман, навсегда останутся в сердцах благодарных зрителей и коллег, пишнт kp.ru/.