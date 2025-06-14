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На окна ничего не клею и кондиционер не включаю: взяла идею у южан - дома свежо даже в дьявольскую жару

Жара в городской квартире — это настоящее испыт...

kasheloff.ru

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Жара в городской квартире — это настоящее испытание, особенно когда солнце неумолимо светит в окна.

Чтобы пережить зной с минимальными неудобствами и без значительных затрат, можно воспользоваться методами, которые давно практикуются в южных странах.

Почему в квартире становится жарко?

Основной причиной жары в помещениях летом являются солнечные лучи, которые беспрепятственно проникают через окна. Они не только нагревают воздух, но и различные поверхности внутри: подоконники, полы и шторы. Даже при проветривании прохлада быстро уходит, и температура остаётся высокой.

Южный секрет: белые отражающие шторы

В Турции, где температура летом часто превышает 35 градусов, придумали простой и недорогой способ борьбы с жарой — гюнешлик, плотные белые шторы. Их вешают на окна вместе с тюлем и портьерами, закрывая на весь день.

Такие шторы, благодаря своему светлому цвету и плотной структуре ткани, отражают солнечные лучи и препятствуют проникновению лишнего тепла в комнату. Это позволяет значительно снизить температуру без использования кондиционера, что особенно актуально при высоких тарифах на электроэнергию.

Как использовать этот метод дома?

Готовые гюнешлики можно не всегда найти в российских магазинах, но их легко заменить подручными средствами:

  1. Возьмите плотную белую простыню, пеленку или кусок светлой ткани.
  2. Закрепите её на окне — с помощью карниза, липучек или прищепок.

Лучше использовать такой экран в первой половине дня, когда солнечные лучи наиболее активны.

Этот метод является отличным временным решением для тех, кто хочет защитить квартиру от жары без дополнительных затрат.

Дополнительный эффект: увлажнение воздуха

Если перед развешиванием смочить штору водой, она не только поможет снизить температуру, но и увлажнит воздух. Это особенно полезно в жарком и сухом климате или при использовании кондиционеров, которые часто пересушивают воздух.

Простой и экономичный способ — использование белых плотных штор или простыней — помогает эффективно бороться с жарой в квартире. Этот метод, заимствованный от жителей южных стран, отлично работает и в наших условиях. Попробуйте его, и ваша квартира станет значительно прохладнее без дополнительных расходов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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