На ЕГЭ-2025 по русскому языку запретят ссылаться на комиксы и компьютерные игры

В преддверии нового учебного года Рособрнадзор вносит изменения в формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Наиболее значительное из них касается запрета на использование в сочинениях ссылок на современные медиаформаты, такие как комиксы, аниме, манга, фанфики, графические романы и компьютерные игры.

В соответствии с новыми правилами, учащиеся не смогут обращаться к этим жанрам при обосновании своего отношения к авторской позиции по проблеме, заявили в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее, студенты могли использовать примеры из широкого спектра источников, включая кинематограф, чтобы подкрепить свои аргументы в сочинении-рассуждении.

Кроме того, планируется увеличение минимального количества слов для экзаменационного сочинения с 69 до 99 слов, что также может повлиять на подготовку учащихся к экзамену, пишет interfax.ru.

Эти изменения являются частью обновлений Основного государственного экзамена (ОГЭ) и ЕГЭ, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). По словам представителей Рособрнадзора, нововведения нацелены на углубление анализа литературных текстов и повышение уровня аргументации у студентов.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку отражают стремление образовательных властей улучшить качество оценки аналитических навыков выпускников, при этом акцентируя внимание на более традиционных и признанных источниках литературы. Эти меры предполагают, что обучение и оценка должны соответствовать установленным академическим стандартам и поддерживать строгий академический подход в оценке умений учащихся.