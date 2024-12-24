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На чемпионате мира по плаванию хорошо встретили русских спортсменов

Росийский пловец Кирилл Пригода поделился своим...

РИА Новости

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Росийский пловец Кирилл Пригода поделился своими яркими впечатлениями от чемпионата мира, прошедшего в Будапеште.

Он отметил высокий уровень организации соревнований и дружелюбный прием, который оказали его соперники из других стран российским спортсменам. Кирилл считает, что наличие сильных конкурентов придает состязаниям особый азарт и делает их еще более увлекательными.

В ходе этого грандиозного события российские пловцы показали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 10 медалей — 6 золотых и 4 серебряные, сообщает Russia Today.

Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку

Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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