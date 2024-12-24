На чемпионате мира по плаванию хорошо встретили русских спортсменов
РИА Новости
Росийский пловец Кирилл Пригода поделился своими яркими впечатлениями от чемпионата мира, прошедшего в Будапеште.
Он отметил высокий уровень организации соревнований и дружелюбный прием, который оказали его соперники из других стран российским спортсменам. Кирилл считает, что наличие сильных конкурентов придает состязаниям особый азарт и делает их еще более увлекательными.
В ходе этого грандиозного события российские пловцы показали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 10 медалей — 6 золотых и 4 серебряные, сообщает Russia Today.
Ранее сообщалось, что Мэр Казани призвал не унывать из-за того, что Казань не попала на тысячерублевку
Также сообщалось, что Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит
Читайте также: Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец