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Наркологи объяснил жителям Татарстана почему пить на Новый Год лучше не стоит

Нарколог Резеда Хаева призывает жителей Татарст...

Катя Царева

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Нарколог Резеда Хаева призывает жителей Татарстана подумать дважды, прежде чем наливать бокал шампанского на новогодние праздники.

Она предупреждает, что даже минимальные дозы алкоголя могут пагубно сказаться на здоровье.

По словам специалиста, спиртное негативно воздействует не только на внутренние органы, но и на психическое состояние и когнитивные способности человека. Более того, злоупотребление алкоголем может привести к серьезным последствиям, таким как остановка дыхания или сердечной деятельности.

Чтобы избежать подобных рисков и насладиться праздником без вреда для здоровья, Хаева советует отметить Новый год активно — без алкогольных напитков. Отличной идеей станет заранее спланированная программа: прогулки на свежем воздухе, катание на коньках или лыжах, а также посещение культурных мероприятий и выставок. Так можно не только сохранить здоровье, но и зарядиться положительными эмоциями в кругу семьи и друзей, сообщает Татар-Информ.

Молодой парень переоделся бабушкой и снимал девушек...

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