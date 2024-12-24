Ильсур Метшин, мэр Казани, призвал горожан не унывать из-за того, что столица Татарстана заняла второе место в голосовании за символы для новой тысячерублёвой купюры.

Вместо этого он акцентировал внимание на том, что нужно радоваться достижениям других и работать над тем, чтобы становиться лучше в разных сферах.

Мэр с уважением упомянул успехи Нижнего Новгорода, который активно улучшал свою инфраструктуру в преддверии юбилея. Он также отметил важность перехода на использование банковских карт вместо наличных, подчеркнув, что современная инфраструктура – это ключ к успешному развитию города. Метшин вдохновил казанцев сосредоточиться на прогрессе и инновациях, которые могут сделать их город ещё более привлекательным и комфортным для жизни, сообщает Татар-Информ.

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