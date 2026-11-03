Новости Казани

В Казани перед судом предстанут семеро обвиняемых в обмане соискателей работы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Советском райсуде Казани рассмотрят дело семе...

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Советский районный суд Казани рассмотрит уголовное дело семерых участников организованной группы, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Двоим фигурантам также вменяют легализацию доходов, полученных преступным путем. Информацию об этом опубликовал портал «Казанские ведомости».

По версии следствия, в 2023 году руководитель и учредитель одной из фирм разработали схему обмана. Под видом высокооплачиваемой IT-работы они убеждали людей регистрироваться на сайте и оформлять потребительские кредиты. Полученные от банков средства уходили мошенникам, а соискатели оставались ни с чем. Жертвами аферистов стали 99 человек, общая сумма ущерба превысила 10,6 миллиона рублей.

Часть похищенных денег двое фигурантов попытались легализовать: на 7,9 миллиона рублей они приобрели два премиальных автомобиля, оформили их на родственниц и продали. Чтобы возместить причиненный ущерб, суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму 38 миллионов рублей. Теперь виновность каждого из участников группы предстоит установить в ходе судебного разбирательства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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