Врач из Казани объяснил, почему прививка от менингококка важна для детей

Профессор, заведующий кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ Владимир Анохин рассказал, что менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем и в большинстве случаев протекает нетяжело. Однако у некоторых пациентов болезнь может перейти в гнойный менингит или молниеносный бактериальный сепсис, и исход зависит от особенностей иммунитета.

В Татарстане такие случаи регистрируются ежегодно. Главная опасность сложной формы инфекции — стремительное развитие, когда даже современные методы реанимации оказываются неэффективными. Единственный надежный способ предотвратить трагедию — своевременная вакцинация, отметил профессор в беседе с «Татар-информом».

Современные вакцины практически не вызывают серьезных побочных реакций. Прививка пока не входит в национальный календарь, но доступна в профильных вакцинальных центрах. В очагах инфекции контактные лица оперативно изолируются и обследуются на наличие возбудителя.

Ранее Минздрав Татарстана рассказал об особенностях заболевания в связи со смертью 12-летней девочки в бугульминском лагере. Ребенок обратился в медпункт 1 ноября, на следующий день был госпитализирован, но спасти его не удалось. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена. По факту смерти следком возбудил уголовное дело.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров держит ситуацию на контроле. На базе Бугульминской ЦРБ открыта горячая линия по вопросам вакцинации детей, сообщил мэр Бугульмы Дамир Фаттахов.