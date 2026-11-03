Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге и гололедице 4 ноября

В День народного единства, 4 ноября, жителей Татарстана ожидает облачная погода с осадками. По прогнозу Гидрометцентра РТ, в республике пройдут дождь и мокрый снег, а в ночные и утренние часы в отдельных районах возможны туман и гололед, на дорогах — гололедица.

Ночью столбики термометров опустятся до +4…-1°C, на востоке местами похолодает до -5°C. Днем воздух прогреется до +3…+8°C.

Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный, его скорость составит 3–8 м/с, днем местами возможны порывы до 13 м/с. Синоптики рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы.