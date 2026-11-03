Новости Татарстана

Минздрав Татарстана предупредил о рисках менингококковой инфекции после трагедии в Бугульме

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Минздраве Татарстана рассказали об особенностях менингококковой инфекции в связи со смертью 12-летней девочки в бугульминском лагере. В ведомстве отметили, что у большинства людей заболевание протекает бессимптомно, и носитель может не знать о нем до бактериального исследования.

Наибольшую опасность представляет менингококцемия, при которой летальность достигает 40%. Самая тяжелая форма — молниеносная, она характеризуется резким повышением температуры, геморрагической сыпью на ногах и ягодицах и развитием септического шока в течение нескольких часов. В Минздраве подчеркнули, что при таких симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу, инкубационный период составляет около 10 дней.

Напомним, 1 ноября девочка обратилась в медпункт лагеря, на следующий день ее госпитализировали, но спасти не удалось — врачи констатировали смерть в 17:15. Предварительный диагноз — молниеносная форма менингококковой инфекции, синдром Уотерхауса-Фридериксена. Следком возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка.

В министерстве заверили, что принимаются все необходимые меры для недопущения распространения инфекции: медицинское наблюдение, вакцинация и химиопрофилактика всех контактных лиц. Ведомство призывает жителей при проявлениях инфекционного заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью и соблюдать рекомендации специалистов.

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