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Раис РТ предлагает решить проблему с демографией РТ при помощи ислама

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, ...

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Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан, высказал интересную идею о том, как улучшить демографическую ситуацию в регионе с помощью ислама.

По его мнению, религия может сыграть важную роль в этом вопросе.

В беседе с журналистами он отметил, что текущая демографическая ситуация в республике вызывает у него серьезные беспокойства. Несмотря на приложенные усилия, результаты по улучшению рождаемости остаются скромными. Минниханов выразил недовольство тем, что многие молодые люди предпочитают сначала сосредоточиться на своей жизни, а лишь потом задумываться о создании семьи и детях. Это явление стало причиной резкого падения рождаемости: с более чем 56 тысяч новорожденных в 2015 году до почти 20 тысяч меньше в 2024 году.

Глава региона предложил рассмотреть религиозные ценности как один из возможных инструментов для изменения ситуации. Он считает, что "религиозный человек — это другой человек", который может лучше понять важность семейных ценностей и воспитания детей. Минниханов подчеркнул, что не собирается навязывать свои взгляды: "Если человек не религиозен, пусть так и будет. Мы будем работать над этим вопросом".

Таким образом, он призвал к поиску новых подходов к решению демографических проблем с акцентом на традиционные семейные ценности и роль религии в жизни общества, сообщает АиФ Казань.

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