В Елабуге за рубль продают усадьбу купца Ушкова

В Елабуге выставили на аукцион двухэтажную кирпичную усадьбу середины XIX века. Памятник жилой архитектуры площадью 656,5 квадратного метра можно приобрести по программе «1 рубль за объект культурного наследия». Дом принадлежал известному елабужскому купцу, меценату и городскому главе Никите Ушкову.

Здание является образцом эклектики с элементами классицизма. Его украшают высокие окна с арочными сандриками, лепнина в виде листьев и цветов, а также круглые декоративные медальоны в тимпанах. За более чем столетие усадьба сменила несколько функций: была доходным домом, военным лазаретом 230-го запасного пехотного полка, а в 1918 году в ней открылся первый в Елабуге детский сад.

По условиям программы покупатель получает право собственности сразу после победы в аукционе, но обязан провести полную реставрацию в установленные сроки. После приемки работ комиссией обременение снимается, и здание переходит в полное владение нового хозяина. Инициатива направлена на спасение исторических объектов Татарстана от разрушения и возвращение их в хозяйственный оборот, сообщили организаторы аукциона.