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Научный руководитель казанского ФТИ Кев Салихов празднует 90-летие

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Кев Салихов, научный руководитель Казанского ФТ...

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Доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН и Академии наук Татарстана Кев Салихов сегодня отмечает 90-летие. Ученый является научным руководителем Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского КазНЦ РАН. Об этом сообщили в Академии наук Республики Татарстан.

Салихов известен работами в области химической физики, спиновой химии и магнитного резонанса. Он заложил теоретические основы спиновой химии — направления, изучающего влияние спиновых состояний частиц на химические реакции. Разработанные им подходы помогли глубже понять механизмы спинового обмена и взаимодействия парамагнитных частиц.

Ученый предложил протоколы квантовых операций с использованием электронных спинов, которые получили экспериментальное подтверждение в зарубежных исследованиях. Под его руководством были созданы и внедрены в медицинскую практику низкополевые магнитно-резонансные томографы.

С 1988 по 2015 год Салихов возглавлял Казанский физико-технический институт, а затем продолжил работу в качестве научного руководителя. Он основал международный журнал Applied Magnetic Resonance, стал инициатором премии имени Е. К. Завойского и международной конференции по магнитному резонансу. Благодаря его усилиям Казань стала одним из мировых центров исследований в этой области.

Салихов подготовил 27 кандидатов наук, восемь его учеников стали докторами наук. Среди наград юбиляра — Ленинская премия, Государственная премия Татарстана, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и звание почетного гражданина Казани. В 2026 году ему присуждена премия «Научный прорыв. Фэнни алга китеш» в номинации «Лучший ученый».

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