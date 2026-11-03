В Казани 37% сделок с новостройками пришлось на конец года

В Казани наибольший спрос на квартиры в новостройках в 2025 году пришёлся на последние три месяца. За октябрь, ноябрь и декабрь покупатели заключили 37% всех годовых сделок. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Циана».

Самым активным месяцем стал декабрь, обеспечивший 17% годового количества договоров долевого участия. В октябре и ноябре зарегистрировали по 10% сделок. Минимальный спрос наблюдался в январе, когда доля продаж составила всего 5%. В мае и июне показатели достигли по 6%.

Эксперты отмечают, что сезонность постепенно утрачивает определяющее значение на рынке недвижимости. На решения покупателей всё сильнее влияют условия ипотечного кредитования, изменение ключевой ставки и государственные программы поддержки.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, ожидания завершения льготных ипотечных программ способны вызвать резкий рост продаж независимо от времени года. При этом изменения ключевой ставки могут заставить покупателей отложить приобретение недвижимости или, наоборот, вернуться на рынок.

Для сравнения, в Москве продажи нового жилья распределялись более равномерно. В 2025 году на каждый месяц приходилось от 6% до 13% сделок, тогда как в Казани этот показатель колебался от 5% до 17%.

Таким образом, несмотря на снижение влияния сезонных факторов, в Казани конец года остаётся наиболее активным периодом для приобретения квартир в новостройках.