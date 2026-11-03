Новости Казани

В Казани 37% сделок с новостройками пришлось на конец года

Анастасия Шарова Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Казани наибольший спрос на квартиры в новостройках в 2025 году пришёлся на последние три месяца. За октябрь, ноябрь и декабрь покупатели заключили 37% всех годовых сделок. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Циана».

Самым активным месяцем стал декабрь, обеспечивший 17% годового количества договоров долевого участия. В октябре и ноябре зарегистрировали по 10% сделок. Минимальный спрос наблюдался в январе, когда доля продаж составила всего 5%. В мае и июне показатели достигли по 6%.

Эксперты отмечают, что сезонность постепенно утрачивает определяющее значение на рынке недвижимости. На решения покупателей всё сильнее влияют условия ипотечного кредитования, изменение ключевой ставки и государственные программы поддержки.

По словам ведущего аналитика «Циана» Елены Бобровской, ожидания завершения льготных ипотечных программ способны вызвать резкий рост продаж независимо от времени года. При этом изменения ключевой ставки могут заставить покупателей отложить приобретение недвижимости или, наоборот, вернуться на рынок.

Для сравнения, в Москве продажи нового жилья распределялись более равномерно. В 2025 году на каждый месяц приходилось от 6% до 13% сделок, тогда как в Казани этот показатель колебался от 5% до 17%.

Таким образом, несмотря на снижение влияния сезонных факторов, в Казани конец года остаётся наиболее активным периодом для приобретения квартир в новостройках.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

вызов службы по уничтожению тараканов

Не у нас

8 часов назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Кулинария

день назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

монтаж водостоков в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Кулинария

16 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

19 часов назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки
Новости Татарстана
45 минут назад

Пляжи Татарстана требуют системного развития: республике нужна новая стратегия

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана...

Кулинария

час назад

Турки готовят макароны с чесночным йогуртом: попробовала один раз — теперь обычный соус не нужен

Новости Татарстана

2 часа назад

Минздрав Татарстана предупредил о рисках менингококковой инфекции после трагедии в Бугульме

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач из Казани объяснил, почему прививка от менингококка важна для детей

Кулинария

4 часа назад

Тыкву больше не запекаю просто кусочками: смешиваю с творогом и манкой — получается нежная запеканка
В Елабуге за рубль продают усадьбу купца Ушкова
Новости Татарстана
час назад

В Елабуге за рубль продают усадьбу купца Ушкова

Не у нас

5 часов назад

Эксперт объяснил, как безопасно почистить консоль

Не у нас

5 часов назад

Пользователи нейросетей проводят на работе до полутора часов больше

Не у нас

6 часов назад

Ученые нашли в костях динозавра возрастом 115 млн лет клетки крови
ВТБ сохранил цель по годовой прибыли в 600 млрд...
Полезное
4 дня назад

ВТБ сохранил цель по годовой прибыли в 600 млрд рублей