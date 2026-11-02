Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

Если в холодильнике остался кефир, который уже никто не хочет пить, не спешите его выливать. Из него можно приготовить мягкий яблочный пирог с манкой. Тесто замешивается без сливочного и растительного масла, а яблоки придают выпечке сочность и приятную сладость.

По текстуре пирог напоминает нежный манник: внутри он получается мягким и слегка влажным, а сверху покрывается тонкой золотистой корочкой. Никакого сложного замешивания и дорогих продуктов — всё готовится из того, что обычно есть на кухне.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 20 см:

кефир — 250 мл;

манная крупа — 180 г;

яблоки — 2 средних;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

пшеничная мука — 50 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

корица — ½ ч. л.;

соль — небольшая щепотка;

сахарная пудра — для подачи.

Сливочное и растительное масло в тесто добавлять не нужно. Для аромата лучше использовать сладкие или кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью.

Как приготовить яблочный пирог на кефире и манке

Налейте кефир в глубокую миску и добавьте манную крупу. Перемешайте и оставьте на 30–40 минут, чтобы манка набухла. В отдельной ёмкости соедините яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Сильно взбивать массу не требуется. Добавьте яичную смесь к набухшей манке и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Аккуратно соедините ингредиенты. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками или тонкими ломтиками. Добавьте яблоки в тесто, всыпьте корицу и ещё раз перемешайте. Застелите форму пергаментом и слегка смажьте его маслом, чтобы пирог было легче извлечь после выпечки. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность. Разогрейте духовку до 180 °C и выпекайте пирог примерно 35–45 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить из середины без сырого теста. Достаньте пирог, оставьте в форме на 10–15 минут, затем переложите на тарелку.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и немного корицы.

Почему манку нужно предварительно замачивать

В отличие от обычной муки, манная крупа состоит из более крупных частиц. Ей требуется время, чтобы впитать жидкость и размягчиться.

Если сразу смешать все ингредиенты и отправить пирог в духовку, крупинки могут остаться заметными в готовой выпечке.

Кефир помогает манке набухнуть, а после выпекания масса приобретает нежную, слегка влажную структуру.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пропускайте получасовой отдых теста. Именно за это время манка успевает впитать кефир. После набухания оцените густоту смеси: она должна напоминать густую сметану, а не быть похожей на жидкое блинное тесто.

Главная ошибка — слишком много яблок

Кажется, что чем больше фруктов, тем сочнее получится пирог. Но у такого подхода есть недостаток.

Яблоки выделяют сок при нагревании. Если положить их слишком много, середина может остаться влажной даже после длительного выпекания.

Для указанного количества теста достаточно двух средних плодов.

Если яблоки очень сочные, после нарезки можно слегка промокнуть их бумажным полотенцем.

Почему пирог получается мягким без масла

В этом рецепте за нежную текстуру отвечают сразу несколько ингредиентов.

Кефир увлажняет манную крупу, яйца связывают тесто, а яблоки добавляют естественную сочность.

При этом отсутствие масла делает выпечку менее жирной, но не обязательно низкокалорийной: в составе остаются сахар, яйца и крупа.

Чтобы пирог не получился сухим, важно не передерживать его в духовке.

Как выбрать кефир для выпечки

Для манника подойдёт кефир жирностью от 2,5%.

Можно использовать и более жирный продукт, но слишком густой кефир иногда требует небольшого увеличения количества жидкости.

Если напиток стал кислее обычного, но хранился правильно, не имеет плесени и неприятного запаха, его можно использовать для выпечки.

Однако испорченный продукт с признаками порчи не подходит даже после нагревания.

Как добиться золотистой корочки

Чтобы верх пирога красиво подрумянился, важно заранее разогреть духовку.

Не открывайте дверцу первые 25 минут: тесто должно успеть подняться и закрепить структуру.

Если верх уже стал золотистым, а середина ещё не готова, прикройте форму фольгой и продолжайте выпекание.

Готовому пирогу обязательно дайте немного остыть. Горячий манник ещё довольно нежный и может крошиться при нарезке.

Чем разнообразить яблочный манник

Обычный рецепт легко превратить в новый десерт с помощью нескольких добавок.

С изюмом: добавьте 30–40 г промытого и обсушенного изюма.

С орехами: вмешайте 30 г измельчённых грецких орехов.

С апельсином: добавьте немного натёртой цедры.

С корицей: увеличьте её количество до ¾ чайной ложки.

С бананом: замените одно яблоко половиной размятого банана, немного уменьшив количество кефира.

Особенно хорошо с манкой сочетаются яблоки, корица и грецкие орехи.

С чем подавать пирог

Яблочный манник вкусен и самостоятельно, но можно дополнить его сметаной, натуральным йогуртом или ягодным вареньем.

Для более праздничной подачи подойдёт немного мёда или растопленного тёмного шоколада.

К чаю лучше подавать пирог полностью остывшим: так он будет легче нарезаться и сохранит форму.

Как хранить готовую выпечку

Остывший пирог храните в закрытом контейнере в холодильнике до 2–3 дней.

Перед подачей можно немного подогреть кусочек в микроволновке или духовке.

Если хочется сохранить мягкость, не оставляйте выпечку надолго на открытой тарелке: манное тесто постепенно теряет влагу.

Кефир, манка и пара яблок превращаются в простой домашний пирог без добавления масла. Никакой сложной выпечки: достаточно дать крупе набухнуть, добавить фрукты и отправить форму в духовку. Получается мягкий ароматный манник, который отлично подходит к семейному чаепитию.

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