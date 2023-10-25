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«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp принял важное решение для всех россиян

«Мы прекращаем работу в России»: Whatsapp принял важное решение для всех россиян

itsovet61.ru

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Whatsapp объявил гражданам РФ о прекращении работы с 24 октября. Однако этот процесс затронет не всех. Данное нововведение необходимо для улучшения использования мессенджера, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно заявлению разработчиков Whatsapp, периодически руководство приложения чистит старые версии для того, чтобы улучшить качество связи для своих пользователей. Поэтому уже с 24 октября мессенджер перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами Android и iOS.

На телефонах с версиями операционных систем Android 5.0 и выше и iOS 12 и новее Whatsapp продолжит работать. Если же версии систем ниже вышеуказанных, то владельцам таких телефонов придется обновить прошивку телефона, чтобы не лишиться одного из самых популярных мессенджеров.

Руководство приложения Whatsapp также добавило, что телефон, на котором установлен мессенджер, должен принимать СМС-сообщения и звонки, в противном случае приложение будет работать некорректно. Если же мобильное устройство работает только через сети Wi-Fi, то на нем Whatsapp пользоваться тоже будет невозможно.

В ближайшее время владельцы устройств, на которых скоро перестанет работать мессенджер, получат предупреждение от разработчиков.

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