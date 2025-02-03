Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Казанский бар-ресторан «Doski» закрыли из-за нарушений на 90 дней

Было изъято 7 партий продуктов весом 107,7 кг

Роспотребнадзор по Республике Татарстан

Подписаться в Telegram

Во время проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и Управлением МВД России по Казани, были обнаружены нарушения санитарных норм в баре-ресторане "Doski" (улица Пушкина, 17).

Среди нарушений — неудовлетворительное состояние санитарно-гигиенических и технических условий помещений, несоответствие технологических процессов, а также нарушение режима мытья посуды и нехватка необходимого инвентаря и оборудования.

Кроме того, ресторан принимал продукты питания без соответствующей маркировки и документов, были найдены товары с истекшим сроком годности. Нарушены правила хранения продукции: готовые блюда, полуфабрикаты, сырые овощи и куриные яйца хранились вместе.

В связи с этим было изъято 7 партий продуктов весом 107,7 кг.

Кроме того, сотрудники заведения работали без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения. Не проводился и производственный контроль, соответствующий стандартам ХАССП.

По результатам проверки были составлены протоколы об административных нарушениях, а также временный запрет на деятельность заведения. Суд постановил закрыть бар-ресторан "Doski" на 90 суток.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Один человек погиб после взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Скидки до 50%: казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать

удаление запаха в стиральной машине

Новости Казани

59 минут назад

Казанский бар-ресторан «Doski» закрыли из-за нарушений на 90 дней

Интересное в Казани

3 дня назад

Когда любовь не спасает: почему семейные конфликты все чаще решают через юристов

поменять полы в квартире цена в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Росреестре Татарстана объяснили новые правила оформления недвижимости

Новости Татарстана

10 часов назад

Рынок ипотеки в Республике Татарстан рухнул, однако не умер

Не у нас

5 часов назад

После взрыва в Москве в реанимации скончался Армен Саркисян

Новости Татарстана

4 часа назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Новости Казани

4 часа назад

Житель Казани выиграл 1 млн рублей от Ак Барс Банка
Новости Казани
7 часов назад

В Казани с 2025 году откроют 3 недостроенных гостиницы

Наибольший спрос на гостиницы наблюдается летом...

Не у нас

час назад

В Туапсе произошел взрыв газа в жилом доме

Интересное в Казани

день назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

Новости Казани

2 часа назад

В Казанском государственном цирке 16 февраля состоится Hip-Hop фестиваль

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане после вмешательства прокуратуры были запущены автобусы
В Татарстане учитель технологии вступил в конфл...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане учитель технологии вступил в конфликт с учеником 7 класса

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане экс-пристав оказалась в суде за хищение 3,4 млн рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Республике Татарстан планируют открыть новый следственный изолятор

Новости Казани

4 часа назад

В Казани иномарка столкнулась с автобусом №82 на Копылова
Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог и...
Интересное в Казани
4 дня назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать