Казанский бар-ресторан «Doski» закрыли из-за нарушений на 90 дней

Во время проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан и Управлением МВД России по Казани, были обнаружены нарушения санитарных норм в баре-ресторане "Doski" (улица Пушкина, 17).

Среди нарушений — неудовлетворительное состояние санитарно-гигиенических и технических условий помещений, несоответствие технологических процессов, а также нарушение режима мытья посуды и нехватка необходимого инвентаря и оборудования.

Кроме того, ресторан принимал продукты питания без соответствующей маркировки и документов, были найдены товары с истекшим сроком годности. Нарушены правила хранения продукции: готовые блюда, полуфабрикаты, сырые овощи и куриные яйца хранились вместе.

В связи с этим было изъято 7 партий продуктов весом 107,7 кг.

Кроме того, сотрудники заведения работали без медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения. Не проводился и производственный контроль, соответствующий стандартам ХАССП.

По результатам проверки были составлены протоколы об административных нарушениях, а также временный запрет на деятельность заведения. Суд постановил закрыть бар-ресторан "Doski" на 90 суток.