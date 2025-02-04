Татарстанские мошенники угрожают госизменой для вымогательства денег

В МВД Татарстана предупредили о росте случаев телефонного мошенничества. Аферисты звонят жертвам и заявляют, что с их счетов якобы переводятся деньги в недружественные страны.

Злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ, МВД или следственного комитета, требуя предоставить доступ к банковским данным. В попытке запугать жертву, они угрожают обвинением в государственной измене, вынуждая людей действовать без раздумий. Только за последнюю неделю четыре жителя Чистополя, среди которых как молодые люди, так и пенсионеры, стали жертвами такой схемы, перечислив мошенникам суммы от 27 тысяч до 1,3 миллиона рублей.

В МВД напоминают: если незнакомцы под любым предлогом запрашивают персональные данные, разговор следует немедленно прервать. О подобных схемах важно предупреждать родственников и знакомых, а также ни в коем случае не переводить деньги на неизвестные счета.