Один человек погиб после взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве

В московском жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв, в результате которого сначала сообщалось о трёх пострадавших, однако позже их число увеличилось до пяти, передаёт SHOT. По предварительным данным, причиной инцидента стало самодельное взрывное устройство. Взрыв прогремел в 9:45 в доме №77 на Авиационной улице.

Среди пострадавших – жильцы комплекса и консьерж. Взрывной волной повредило потолок в холле на первом этаже. На место происшествия направлены экстренные службы.

Правоохранительные органы рассматривают версию покушения. Источник SHOT сообщает, что в полицию поступил звонок о взрыве гранаты.

Как сообщает источник SHOT, взрывное устройство или граната, предположительно, были спрятаны под потолком. В момент происшествия через холл проходили несколько человек, среди которых была женщина, направлявшаяся к выходу из жилого комплекса.

В результате взрыва самодельного устройства в московском жилом комплексе «Алые Паруса» погиб один человек. По предварительной информации, это был мужчина, который находился у выхода из подъезда в момент происшествия.