В аэропорту Домодедово объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета

В московском аэропорту объявили тревогу из-за аварийной посадки самолёта Air Arabia, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошёл 2 февраля с Airbus A320, выполнявшим рейс из Рас-эль-Хаймы (ОАЭ) в Москву. На высоте 2,1 тысячи метров экипаж подал сигнал срочности, однако причина не раскрывается.

Несмотря на возникшую ситуацию, пилоты приняли решение продолжить полёт и благополучно приземлились в Домодедово. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Самолёт самостоятельно покинул взлётно-посадочную полосу, и дополнительная помощь не потребовалась.