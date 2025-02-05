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В Fashion Iftar в Казани примет участие невестка президента Турции Рейян Узунер

Fashion Iftar традиционно включает коллективное...

pixabay.com

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На Fashion Iftar, который пройдет в Казани, приедут невестка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Рейян Узунер и ее мать. Об этом сообщила организатор мероприятия Джаннат Мингазова.
По ее словам, гостьи подтвердили свое участие, и их ожидают на событии.

Fashion Iftar традиционно включает коллективное разговение, намаз, показ мусульманской моды и выступления звезд национальной сцены. Мероприятие проводится в месяц Рамадан и предназначено только для женщин. В 2024 году Рамадан начнется 28 февраля после захода солнца и завершится 29 марта, пишет «Миллиард.Татар».

Ранее мы писали о том, что в Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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