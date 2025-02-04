Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани обновят территории возле «Миллениума»

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс»

Яндекс.Карты/Андрей М.

Подписаться в Telegram

В Казани проведут капитальный ремонт разворотной петли под мостом «Миллениум» от улицы Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс». В рамках работ также благоустроят территорию рядом со строящимся гостиничным комплексом и апартаментами, связанными с именем Равиля Зиганшина. Соответствующее заключение опубликовано в ЕГРЗ.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», проект разработала компания «Дорстрой комплекс». Открытие двух высотных зданий гостиницы Millennium Panorama запланировано к майским праздникам, с началом летнего туристического сезона.

Пятизвёздочные отели должны были построить за год к октябрьскому саммиту БРИКС, поэтому сроки максимально сократили. В 2023 году на объекте работал каждый 25-й строитель республики. В итоге здания получили положительное заключение госэкспертизы перед саммитом.

Застройщик — ООО «СЗ „БРИКС“», дочерняя компания ГУП «Татлизинг», конечный владелец — минстрой Татарстана.

На стройплощадке остаётся шесть башенных кранов, один из которых недавно подавал материалы на крышу башни у Казанки. Пока не завершено обустройство стилобата с парковками, ресепшнами и конференц-залами, продолжается строительство третьего здания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

клопы вонючка что не любит

Новости Татарстана

22 часа назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Интересное в Казани

3 дня назад

Идеи есть! Показываем небанальные варианты: что дарить и куда идти на грядущие праздники в Казани

занятия танго в спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Один человек погиб после взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве

Новости Казани

2 часа назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Новости Казани

19 часов назад

Казанский бар-ресторан «Doski» закрыли из-за нарушений на 90 дней

Не у нас

23 часа назад

После взрыва в Москве в реанимации скончался Армен Саркисян

Не у нас

6 часов назад

В Калининградской области отчим до смерти забил 7-летнего ребёнка
Новости Казани
день назад

В Казани с 2025 году откроют 3 недостроенных гостиницы

Наибольший спрос на гостиницы наблюдается летом...

Новости Татарстана

27 минут назад

Возбуждено дело по факту гибели татарстанца после падения в колодец

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

Новости Казани

час назад

В Казань на фестиваль приедет хип-хоп фристайлер из Японии

Не у нас

час назад

Ученик гимназии №205 напал с ножом на одноклассника в Екатеринбурге
На пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина
Новости Татарстана
4 часа назад

На пожаре в Татарстане погиб 45-летний мужчина

Новости Казани

час назад

В Казани обновят территории возле «Миллениума»

Новости Казани

2 часа назад

Экс-директор филиала КФУ теперь чиновница

Не у нас

3 часа назад

В Подмосковье парень выкинул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа после ссоры
Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог и...
Интересное в Казани
5 дней назад

Один раз в день – это запор? Хирург-проктолог из Казани отвечает на деликатные вопросы, которые вы стесняетесь задавать