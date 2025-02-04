В Казани обновят территории возле «Миллениума»

В Казани проведут капитальный ремонт разворотной петли под мостом «Миллениум» от улицы Фатыха Амирхана до дворца единоборств «Ак Барс». В рамках работ также благоустроят территорию рядом со строящимся гостиничным комплексом и апартаментами, связанными с именем Равиля Зиганшина. Соответствующее заключение опубликовано в ЕГРЗ.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс», проект разработала компания «Дорстрой комплекс». Открытие двух высотных зданий гостиницы Millennium Panorama запланировано к майским праздникам, с началом летнего туристического сезона.

Пятизвёздочные отели должны были построить за год к октябрьскому саммиту БРИКС, поэтому сроки максимально сократили. В 2023 году на объекте работал каждый 25-й строитель республики. В итоге здания получили положительное заключение госэкспертизы перед саммитом.

Застройщик — ООО «СЗ „БРИКС“», дочерняя компания ГУП «Татлизинг», конечный владелец — минстрой Татарстана.

На стройплощадке остаётся шесть башенных кранов, один из которых недавно подавал материалы на крышу башни у Казанки. Пока не завершено обустройство стилобата с парковками, ресепшнами и конференц-залами, продолжается строительство третьего здания.