В Татарстане 5 февраля похолодает до -9 градусов

Днем 5 февраля в Татарстане существенных осадков не ожидается.

Согласно информации Гидрометцентра Республики Татарстан, ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Утром температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а днем потеплеет до -1…-6 градусов.

На дорогах местами возможна гололедица.

Ранее мы писали о том, что в Казани наградили 3 полицейских и 1 спасателя, которые ликвидировали дрон.

Сотрудник МЧС был отмечен за то, что защитил женщину с младенцем от разлетевшихся осколков.