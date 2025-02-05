В Татарстане 5 февраля похолодает до -9 градусов
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Днем 5 февраля в Татарстане существенных осадков не ожидается.
Согласно информации Гидрометцентра Республики Татарстан, ветер будет юго-восточным, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Утром температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, а днем потеплеет до -1…-6 градусов.
На дорогах местами возможна гололедица.
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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец