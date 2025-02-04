В Кукморе 3 машины попали в аварию: пострадали женщина и 2-летний ребенок

В Кукморе 2 февраля около 20:00 произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Авария случилась на улице Магистральная возле дома №60, пишет Татарстан 24.

По предварительным данным, водитель Škoda Rapid, двигаясь по улице Г. Камала, не уступил дорогу Škoda Superb, которая ехала по главной. От удара Superb по инерции столкнулась с Ford, выезжавшим со второстепенной дороги по улице А. Юнуса.

В результате аварии пострадали 28-летняя пассажирка и 2-летний ребёнок, находившиеся на заднем сиденье Škoda Superb. Их с ушибами доставили в Кукморскую ЦРБ, после осмотра отпустили домой.

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