Экс-директор филиала КФУ теперь чиновница
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Как сообщает «Бизнес Онлайн», 4 февраля на совещании представили нового руководителя. Ранее, 10 января, КФУ прекратил сотрудничество с Еленой Мерзон из-за истечения срока её трудового договора.
Мерзон считали человеком из команды экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Когда он возглавлял Елабугу, она руководила одной из местных школ. Позже, после назначения Гафурова ректором КФУ, Елабужский государственный педагогический институт стал филиалом университета, а Мерзон получила должность его директора.
Теперь филиалом КФУ в Елабуге руководит Марат Умаров, ранее занимавший аналогичный пост в узбекском подразделении вуза.
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