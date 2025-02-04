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Экс-директор филиала КФУ теперь чиновница

Ранее, 10 января, КФУ прекратил сотрудничество ...

pixabay.com

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Как сообщает «Бизнес Онлайн», 4 февраля на совещании представили нового руководителя. Ранее, 10 января, КФУ прекратил сотрудничество с Еленой Мерзон из-за истечения срока её трудового договора.

Мерзон считали человеком из команды экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Когда он возглавлял Елабугу, она руководила одной из местных школ. Позже, после назначения Гафурова ректором КФУ, Елабужский государственный педагогический институт стал филиалом университета, а Мерзон получила должность его директора.

Теперь филиалом КФУ в Елабуге руководит Марат Умаров, ранее занимавший аналогичный пост в узбекском подразделении вуза.

Ранее мы писали о том, что единственный в Татарстане кабриолет MG cit car продают за 3,8 млн рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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