«Наша компания гордится своими проектами, создающими новые пространства для жизни и бизнеса, и стремится к постоянному совершенствованию качества предлагаемых услуг. Этот проект, реализуемый относительно недавно — около полутора лет назад, уже сделал значительный шаг в сторону комфортного и благоустроенного посёлка. Благодаря нашим усилиям, сегодня жители этого места могут наслаждаться всеми необходимыми коммуникациями, наличием газоснабжения и надёжным электроснабжением. Планы на текущий год также впечатляют — улучшение подъездов к посёлку позволит жителям иметь прямую связь с центральными улицами через новую асфальтированную дорогу. Это значительно повысит уровень удобства и обеспечит быстрый доступ к активной части города. Даже до проспекта Победы можно будет добраться за предельно короткое время — 5−10 минут.»
Одним из уникальных проектов компании является коттеджный посёлок, расположенный всего в 25 км от Казани, на берегу реки Кама. Он находится в живописном и экологически чистом районе, где жители могут наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. Благодаря развитой инфраструктуре, жители коттеджного посёлка имеют доступ ко всем необходимым удобствам, включая школу, детский сад, магазины и другие учреждения. Дороги с щебнем, наличие электричества и газа делают проживание в коттеджном посёлке ASG Invest комфортным и удобным для его жителей.