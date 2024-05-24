КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
КАЗАНИ
Коттеджный поселок — это, по сути, жилой комплекс, который состоит не из многоэтажек, а из частных домов с садом и прилегающим участком. Поселок может быть вдали от города или находиться в его черте. В коттеджном поселке вы можете жить большой семьей, загорать или жарить мясо на собственном участке, можете гулять на природе или завести большую собаку. Звучит привлекательно, согласны?
Редакция ProKazan согласна на все 100%. А специально для наших читателей мы собрали подборку перспективных и комфортных коттеджных поселков Казани. Связались с застройщиками и запросили ключевую информацию и как можно больше фотографий. А также, нам удалось узнать об эксклюзивных акциях. Так что вам точно будет из чего выбрать!
Редакция ProKazan согласна на все 100%. А специально для наших читателей мы собрали подборку перспективных и комфортных коттеджных поселков Казани. Связались с застройщиками и запросили ключевую информацию и как можно больше фотографий. А также, нам удалось узнать об эксклюзивных акциях. Так что вам точно будет из чего выбрать!
Земельный участок
На сегодняшний день рынок недвижимости представляет собой привлекательную возможность как для обеспечения себя собственным жильем, так и для умного инвестирования с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе. На это есть несколько причин:

«Низкие» процентные ставки по ипотеке
Благодаря высоким процентным ставкам на ипотеку, приобретение квартиры стало проблемой для многих людей. Зато появилась отличная возможность стать собственником целого дома по той же цене или ниже, обеспечить себе и своей семье комфортные условия проживания. Читать далее
Изумрудная долина
ASG invest открывает новые горизонты в инвестировании в земельные активы. Компания является лидером в создании условий для развития и строительства, предлагая широкий выбор земельных участков для различных видов использования.
Рост стоимости недвижимости
Несмотря на временные колебания, в долгосрочной перспективе стоимость недвижимости имеет тенденцию к росту. Приобретение недвижимости сегодня может принести значительную прибыль в будущем, особенно если выбрать перспективные регионы или объекты.
Стабильность и надежность вложений
Недвижимость всегда остается одним из самых надежных видов инвестиций. Вложение средств в недвижимость обеспечивает стабильный доход в виде арендных платежей или потенциальной прибыли от последующей продажи.
Повышенный спрос на аренду
В условиях растущей мобильности и увеличения числа мигрантов спрос на арендное жильё также растёт. Это делает инвестиции в арендную недвижимость особенно привлекательными для получения стабильного дохода.
Проект «Изумрудная Долина» — это воплощение идеалов комфорта и безопасности. Расположенный в Советском районе Казани, посёлок обеспечивает уникальное сочетание природы и комфорта. Завершённые электрификация и газификация обеспечивают жителям комфорт и безопасность, а развитая инфраструктура делает его идеальным местом для жизни.
Проекты, которые меняют мир
ASG invest удивляет и широтой клиентской базы. Частные застройщики, строительные компании и конечные клиенты.
«Мы также работаем с инвесторами, которые приобретают участки для перепродажи. Мы гордимся разнообразием наших клиентов и стремимся предоставить каждому индивидуальный подход.»
Откройте для себя «Изумрудную Долину» с ASG invest. Школа, детский сад, магазины — всё это находится рядом, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи. Позвольте себе и вашим близким окунуться в мир комфорта и гармонии.
Земельный участок
Несмотря на постоянные изменения на мировом рынке, недвижимость продолжает оставаться стабильным и надёжным активом для инвесторов и частных лиц. Сегодняшний мир характеризуется высокой волатильностью финансовых рынков и неопределённостью в экономической сфере, что делает недвижимость ещё более привлекательной для тех, кто стремится обеспечить себе и своим семьям финансовую стабильность и защиту от рисков. Читать далее
Каймары
Идеальное расположение
Посёлок удобно расположен всего в нескольких километрах от Казани, что дарит лёгкий доступ к городской инфраструктуре. Асфальтированные дороги отличного качества (трасса Казань-Уржум) обеспечивают комфортное перемещение как на автомобиле, так и на общественном транспорте.
От покупки и аренды жилья до инвестирования в коммерческую недвижимость или земельные участки для развития существует множество стратегий, позволяющих инвесторам диверсифицировать свой портфель и максимизировать доходность.
Одной из ключевых причин, по которым недвижимость остаётся таким востребованным активом, является её фундаментальная ценность. В отличие от финансовых инструментов, стоимость участков только растет. Земля и жилище — это основные ограниченные ресурсы, которые всегда будут в цене. Более того, недвижимость предлагает широкий спектр возможностей для разнообразных инвестиций.
ASG invest представляет новый взгляд на инвестирование в земельные активы. Коттеджный посёлок «Каймары» — уникальное пространство, где красота природы сочетается с современным комфортом. Расположенный всего в 8 км от города, этот живописный уголок удивит вас своей красотой и уютом.
«Мы предоставляем широкий выбор участков на любой вкус: от прилегающих к озеру до участков, окружённых лесом. Более 500 земельных участков доступны для вашего выбора, и спрос на них растёт с каждым днём. Постоянный пул застройщиков и высокий спрос на жильё в „Каймарах“ свидетельствует о привлекательности этого места для инвестирования и строительства.»
Комфортная жизнь в гармонии с природой
«Каймары» представляют собой уникальное сочетание природных красот и современных удобств. Развитая инфраструктура, включая школу, детский сад и объекты обслуживания населения, делает этот посёлок идеальным местом для жизни всей семьи.
Воспользуйтесь шансом сэкономить и осуществить свою мечту о собственном участке земли для жизни или инвестиций. При полной оплате, в том числе по ипотеке, ASG invest предоставляет скидку 15% на выделенные земельные участки.
Земельный участок
Сейчас, безусловно, выгодно покупать землю как для жилья, так и для инвестиций. С ростом населения и дефицитом строительных площадей, цены на землю постоянно увеличиваются. Приобретение участка земли в перспективном районе становится отличным вариантом для постройки жилья или для последующей перепродажи с прибылью. Кроме того, земля является надёжным активом, который со временем только увеличивает свою стоимость. Инвестирование в земельные участки может приносить стабильный доход в виде арендной платы или возможности выгодной перепродажи... Читать далее
Каипы
«Наша компания гордится своими проектами, создающими новые пространства для жизни и бизнеса, и стремится к постоянному совершенствованию качества предлагаемых услуг. Этот проект, реализуемый относительно недавно — около полутора лет назад, уже сделал значительный шаг в сторону комфортного и благоустроенного посёлка. Благодаря нашим усилиям, сегодня жители этого места могут наслаждаться всеми необходимыми коммуникациями, наличием газоснабжения и надёжным электроснабжением. Планы на текущий год также впечатляют — улучшение подъездов к посёлку позволит жителям иметь прямую связь с центральными улицами через новую асфальтированную дорогу. Это значительно повысит уровень удобства и обеспечит быстрый доступ к активной части города. Даже до проспекта Победы можно будет добраться за предельно короткое время — 5−10 минут.»
Одним из уникальных проектов компании является коттеджный посёлок, расположенный всего в 25 км от Казани, на берегу реки Кама. Он находится в живописном и экологически чистом районе, где жители могут наслаждаться красивой природой и чистым воздухом. Благодаря развитой инфраструктуре, жители коттеджного посёлка имеют доступ ко всем необходимым удобствам, включая школу, детский сад, магазины и другие учреждения. Дороги с щебнем, наличие электричества и газа делают проживание в коттеджном посёлке ASG Invest комфортным и удобным для его жителей.
Специалисты ASG Invest тщательно анализируют рынок недвижимости и выбирают перспективные, ликвидные объекты. Опыт и огромный пул, позволяет подобрать участок четко под запрос клиента, и дать гарантии, что участок не только не потеряет в цене, а наоборот. Работая в Республике Татарстан, компания учитывает особенности региона и потребности бизнеса, предлагая инновационные решения и высококачественный сервис.
Посёлок находится вдали от многоэтажных зданий и промышленных зон, окружающая его территория занимает только частный сектор и бескрайний лес. Это создаёт уникальную атмосферу, где природа и спокойствие становятся неотъемлемой частью жизни. Важно отметить, что спрос на жильё в данном посёлке постоянно растёт, что заставляет нас периодически увеличивать цены. Однако эта цена растущего комфорта и удобства стоит каждого вложенного рубля. Если вы ищете место, где можно сочетать городской комфорт с природной уединённостью, то наш посёлок станет идеальным выбором для вас.
Коттеджный поселок
В самом сердце Татарстана, под началом строительной компании «ВМ СТРОЙ» и инвестиционной группы VM INVEST, расположился коттеджный посёлок «Европа». Но его уникальность заключается не только в местоположении, но и в философии, которую вносит его глава — Ильназ Абдуллин. Ильназ не просто стремится к коммерческому успеху; его цель гораздо глубже — изменить восприятие и повысить качество жизни жителей Татарстана через продуманное строительство… Читать далее
Европа
Коттеджный посёлок «Европа» при Ильназе Абдуллине — это пример того, как можно менять облик региона и строительную отрасль, делая акцент на индивидуальном подходе и удовлетворении потребностей каждого жителя. Это место, где каждая деталь говорит о заботе и внимании к людям, которые здесь живут. Ильназ и его команда продолжают работать над тем, чтобы «Европа» оставалась эталоном качества, комфорта и гармонии в жилищном строительстве.
Коттеджный городок «Европа» под руководством Ильназа Абдуллина стал моделью для всей отрасли, демонстрируя, как можно совместить инновационные строительные технологии с заботой о благополучии жителей. Ильназ не гонится за быстрыми результатами, его философия — качество превыше всего. Он лично следит за тем, чтобы строительство в «Европе» соответствовало строгим стандартам, а жизнь в посёлке была не только комфортной, но и безопасной.
«Европа» является истинным отражением стремления Ильназа Абдуллина к совершенству. Этот посёлок не просто предоставляет жилье, он создаёт идеальное пространство для жизни, где каждый элемент, от дома до парковой зоны, соответствует высочайшим стандартам комфорта и эстетики.
Подход Ильназа Абдуллина к созданию «Европы» основан на уверенности в том, что дома и общественные пространства должны способствовать развитию человека и гармонии с окружающей средой. Аллеи, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха в «Европе» — все это спроектировано так, чтобы жители чувствовали себя частью единого, красиво организованного мира.
Редакция PROKAZAN.RU желает вам найти своё уютное гнездышко!