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В Казани с 2025 году откроют 3 недостроенных гостиницы

Наибольший спрос на гостиницы наблюдается летом...

pixabay.com

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В 2025 году в Казани планируется открытие трёх новых гостиниц, хотя точные сроки не были озвучены. Об этом сообщила глава комитета по туризму города Дарья Санникова на деловом понедельнике.

По её словам, в Казани на данный момент работают 233 отеля различных категорий, которые предлагают 8 212 номеров на 17 217 мест. Средний уровень заполняемости составляет 62%, что ниже, чем в других городах, таких как Санкт-Петербург (68%) и Самара (70%).

Наибольший спрос на гостиницы наблюдается летом и в периоды весенних праздников. Санникова отметила, что в этом году ожидается открытие трёх новых отелей, включая гостиницы «Миллениум Панорама» (4 и 5 звезды), которые не успели открыть к саммиту стран БРИКС, а также отель «Муниб» (4 звезды).

Глава казанского исполкома Рустем Гафаров добавил, что развитие экономики приводит к росту командировочных потоков, и город должен активно работать над тем, чтобы привлечь этих туристов. Он подчеркнул важность использования возможностей, которые открываются благодаря новым направлениям в промышленности и малом бизнесе в Казани, пишет inkazan.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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