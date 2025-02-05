Врач Ирина Волгина назвала распространённые последствия коронавируса
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Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина в беседе с RT сообщила, что одним из наиболее частых последствий коронавируса остается нарушение обоняния. По ее словам, у многих оно не восстанавливается годами или возвращается крайне медленно.
Она также подчеркнула, что серьезной проблемой является фиброз легких — разрастание соединительной ткани, заменяющей здоровые участки органа. Врач объяснила, что оставшаяся живая ткань пытается компенсировать этот недостаток, но не всегда справляется с нагрузкой. Пациенты с выраженным фиброзом постоянно страдают от одышки, а даже после реабилитации, включающей дыхательную гимнастику и физические упражнения, легкие не функционируют в полной мере.
Еще одним последствием инфекции Волгина назвала тромбозы, которые в тяжелых случаях могут приводить к инфарктам, инсультам и тромбоэмболии органов. Она отметила, что многим пациентам потребовалась экстренная помощь, но своевременное медицинское вмешательство помогло им частично восстановиться.
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