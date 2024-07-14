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Муслим Салихов примет участие в бою на турнире UFC on ESPN 59

В ночь на 14 июля любители смешанных единоборств станут свидетелями захватывающего поединка на турнире UFC, который пройдет в Денвере, США

playmaker24.ru

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В ночь на 14 июля любители смешанных единоборств станут свидетелями захватывающего поединка на турнире UFC, который пройдет в Денвере, США. Дагестанский боец Муслим Салихов встретится в октагоне с аргентинским бойцом Сантьяго Понзиниббио в рамках со-главного события вечера.

Муслим Салихов, известный своим уникальным стилем боя и мастерством кунг-фу, стремится возродить свою карьеру после двух последовательных поражений. С предстоящим боем в Денвере у него появляется прекрасная возможность доказать свои способности и вернуться на победный путь. В его послужном списке на данный момент числятся 6 побед и 4 поражения под эгидой UFC.

Сантьяго Понзиниббио, опытный боец из Аргентины, представляет серьезную угрозу для Салихова. В UFC он провел 17 боев, одержав 11 побед. Понзиниббио известен своей агрессивностью и умением держать высокий темп боя, что делает его опасным соперником для любого бойца, сообщает riadagestan.ru.

Этот поединок обещает быть напряженным и интересным, учитывая стили и предыдущие достижения обоих бойцов. Для Салихова это шанс показать, что он все еще может конкурировать на высшем уровне, несмотря на недавние неудачи. Для Понзиниббио же каждый бой в UFC является шагом к тому, чтобы укрепить свои позиции и подняться выше в рейтинге.

Бой между Салиховым и Понзиниббио будет интересен не только для поклонников этих бойцов, но и для всех, кто следит за смешанными боевыми искусствами. Он подчеркнет, насколько непредсказуем и захватывающ может быть мир UFC, где каждый бой может кардинально изменить карьеру бойцов.

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