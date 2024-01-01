Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей важным решением

Согласно информации от МВД РФ, срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, был продлен на три года. Постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2269 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что МВД совместно с Минэкономразвитиями инициировало продление срока действия водительских прав.

Нововведение затронет как водителей, использующих автомобили в личных целях, так и тех, кто осуществляет трудовую и предпринимательскую деятельность на транспортных средствах. Теперь в течение трех лет не будет необходимости заменять "просроченные" водительские удостоверения, так как срок действия документов будет автоматически продлен.

Представитель МВД РФ отметила, что большая часть выдаваемых водительских удостоверений выдается при истечении срока действия, поэтому продление этого срока позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать без проблем управлять транспортными средствами.