Новости России
· Алина Алмакаева

Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей важным решением

Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей важным решением

rally36.ru

Подписаться в Telegram

Согласно информации от МВД РФ, срок действия водительских удостоверений, истекающих в 2024 и 2025 годах, был продлен на три года. Постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2269 было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и уже вступило в силу.

Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что МВД совместно с Минэкономразвитиями инициировало продление срока действия водительских прав.

Нововведение затронет как водителей, использующих автомобили в личных целях, так и тех, кто осуществляет трудовую и предпринимательскую деятельность на транспортных средствах. Теперь в течение трех лет не будет необходимости заменять "просроченные" водительские удостоверения, так как срок действия документов будет автоматически продлен.

Представитель МВД РФ отметила, что большая часть выдаваемых водительских удостоверений выдается при истечении срока действия, поэтому продление этого срока позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать без проблем управлять транспортными средствами.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Лонгриды

день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

уничтожение тараканов рассчитываться эко

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было построено восемь новых школ

Интересное в Казани

2 дня назад

Улыбка на миллион: казанский стоматолог поделился важными советами перед установкой виниров

занятия по тайскому боксу в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

20 часов назад

С нового года повысилась стоимость проезда на общественном транспорте

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с начала 2024 года родилось 60 младенцев

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани выросла стоимость проезда в общественном транспорте
Лонгриды
день назад

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

«Праздники не в бокале, а в головах»: сколько можно пить на новогодних праздниках, чтобы не проснуться у нарколога

Новости Казани

53 минуты назад

В Казани отменили праздничные мероприятия из-за морозов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Республике Татарстан выросли цены на бензин АИ-98 и дизельное топливо

Новости Казани

4 часа назад

Сильнейшие морозы в Казани продержатся все новогодние каникулы

Новости Татарстана

16 часов назад

В РТ за 2023 год в почти в 2 раза вырос экспорт халяльной продукции

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»
Лонгриды
3 дня назад

Победитель шоу «Вызов» из Татарстана Данила Калиникин: «Это уникальная возможность ощутить себя ребёнком!»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казани на пересечении М7 и М12 планируют построить склад за 1,5 миллиарда

Новости Татарстана

17 часов назад

Первым ребёнком, который родился в РТ в 2024 году оказался мальчик

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане с начала 2024 года родилось 60 младенцев
Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией
Интересное в Казани
6 дней назад

Инновационная стоматология: цифровизация и объединение с диетологией