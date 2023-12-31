Можно будет ездить и без прав: ГИБДД обрадовало водителей обрадовали неожиданным решением

Министерство внутренних дел РФ заявило, что водительские права граждан страны, которые истекают в 2024 и 2025 годах будут действовать еще 3 года, пишет INTERFAX.RU.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что на портале правовой информации было опубликовано постановление правительства РФ, которое подразумевает, что водительские права, которые должны были истечь в 2024 и 2025 годах, будут действительны до 2027 и 2028 годов соответственно.

Авторами нововведения выступили МВД совместно с Министерством экономического развития РФ.

Отмечается, что нововведение касается водителей, управляющих машинами в личных целях, и водителей, управляющих автомобилями в трудовой деятельности.

Срок удостоверений будет продлен автоматически, заключила Ирина Волк.

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