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Мошенники научились имитировать взлом «ГосУслуг»: эксперты объяснили новую схему воровства

В преддверии новогодних праздников, период повы...

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Как представители компании SafeTech сообщают, новая мошенническая схема начинается с обманчивых предложений о перерасчете пенсий или других социальных выплат.

Злоумышленники используют мессенджеры для первоначального контакта, представляясь от имени несуществующих социальных фондов и целясь в сбор личных данных ничего не подозревающих граждан.

Эволюция атаки

После первичного обращения жертвам начинают поступать звонки якобы от службы поддержки «Госуслуг». Они информируют о попытке кражи данных, предлагая записать разговор для усиления доверия и предложив обратиться в полицию. Угроза усиливается фальшивыми СМС о входах в личные кабинеты и несуществующих переводах денежных средств.

Кульминация обмана

На пике созданной паники пострадавшим звонят фальшивые сотрудники полиции или банка, предлагая «спасти» свои финансы, переведя их на «безопасный счет». В некоторых случаях жертвам предлагают встретиться с курьером для передачи денег лично.

Меры предосторожности

  • Никогда не передавайте свои персональные данные по телефону или в мессенджерах.
  • Не доверяйте неожиданным звонкам и сообщениям, всегда перепроверяйте информацию через официальные каналы.
  • При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию.
  • Используйте двухфакторную аутентификацию для всех ваших аккаунтов.
  • Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет неожиданных изменений.

В преддверии новогодних праздников, когда многие граждане активнее всего используют онлайн-сервисы, особенно важно оставаться бдительными и информированными. Знание современных методов мошенников и соблюдение мер предосторожности помогут защитить ваши данные и финансы от недобросовестных действий злоумышленников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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