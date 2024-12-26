Мошенники научились имитировать взлом «ГосУслуг»: эксперты объяснили новую схему воровства

Как представители компании SafeTech сообщают, новая мошенническая схема начинается с обманчивых предложений о перерасчете пенсий или других социальных выплат.

Злоумышленники используют мессенджеры для первоначального контакта, представляясь от имени несуществующих социальных фондов и целясь в сбор личных данных ничего не подозревающих граждан.

Эволюция атаки

После первичного обращения жертвам начинают поступать звонки якобы от службы поддержки «Госуслуг». Они информируют о попытке кражи данных, предлагая записать разговор для усиления доверия и предложив обратиться в полицию. Угроза усиливается фальшивыми СМС о входах в личные кабинеты и несуществующих переводах денежных средств.

Кульминация обмана

На пике созданной паники пострадавшим звонят фальшивые сотрудники полиции или банка, предлагая «спасти» свои финансы, переведя их на «безопасный счет». В некоторых случаях жертвам предлагают встретиться с курьером для передачи денег лично.

Меры предосторожности

Никогда не передавайте свои персональные данные по телефону или в мессенджерах.

Не доверяйте неожиданным звонкам и сообщениям, всегда перепроверяйте информацию через официальные каналы.

При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в полицию.

Используйте двухфакторную аутентификацию для всех ваших аккаунтов.

Регулярно проверяйте свою кредитную историю на предмет неожиданных изменений.

В преддверии новогодних праздников, когда многие граждане активнее всего используют онлайн-сервисы, особенно важно оставаться бдительными и информированными. Знание современных методов мошенников и соблюдение мер предосторожности помогут защитить ваши данные и финансы от недобросовестных действий злоумышленников.