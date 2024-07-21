Морковь сразу пойдёт в рост: в июле удобрите грядку таким раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Эффективное выращивание моркови требует не только ухода, но и своевременной подкормки. Важно вносить первое удобрение через 20-25 дней после появления всходов, когда ростки достигнут высоты приблизительно 5 см. Этот этап критичен для обеспечения здорового роста и развития моркови.

Многие садоводы предпочитают натуральные удобрения, например коровяк, но его применение зависит от качества почвы. Более безопасным и надежным вариантом являются минеральные удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра. Простой способ приготовления раствора включает разведение одной столовой ложки аммиачной селитры в 10 литрах воды. Как альтернативу можно использовать нашатырный спирт — добавив 3 столовые ложки в ведро воды.

Кроме того, для улучшения поглощения питательных веществ и укрепления иммунитета моркови, полезно добавить янтарную кислоту. Это вещество повышает сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням. Для подготовки раствора с янтарной кислотой необходимо растворить 2 грамма этого вещества в 10 литрах воды, предварительно разводя порошок в пол-литра воды для лучшего растворения.

При подкормке следует аккуратно поливать морковь, направляя раствор на листву с помощью лейки. Если морковь высажена рядом с луком, этот же раствор будет полезен и для лука, так как азот благоприятно сказывается на его росте.

Такие методы подкормки значительно улучшат качество и объем урожая моркови, обеспечивая здоровый рост и развитие растений.