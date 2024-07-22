Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Морковь сразу пойдёт в рост: в июле полейте грядку таким раствором — главный шаг к хорошему урожаю

С приходом лета каждый огородник мечтает о богатом урожае, и морковь не исключение

pro-dachnikov.com

Подписаться в Telegram

С приходом лета каждый огородник мечтает о богатом урожае, и морковь не исключение. Этот корнеплод, ценный своими питательными свойствами и вкусом, может значительно улучшить свои качества, если за ним правильно ухаживать. Специалисты рекомендуют использовать натуральный питательный раствор, который стимулирует рост моркови уже в июле.

Первый шаг к здоровому урожаю

Оптимальный рост моркови требует не только регулярного полива и прополки, но и подкормки. Одним из эффективных средств является раствор древесной золы, который обогащает почву калием и микроэлементами, способствуя быстрому и здоровому развитию корнеплодов.

Как приготовить раствор:
  1. Возьмите 200 грамм древесной золы и залейте её 10 литрами воды.
  2. Тщательно перемешайте и оставьте на 48 часов.
  3. После этого процедите раствор через мелкое сито или марлю.
  4. Используйте полученный раствор для полива морковных грядок, равномерно распределяя жидкость по поверхности.

Этот простой в приготовлении раствор не только стимулирует рост моркови, но и предотвращает развитие некоторых видов грибковых заболеваний и вредителей.

Полив — ключ к успеху

Полив должен быть регулярным, особенно в жаркие летние месяцы, когда влага испаряется быстро, и морковь нуждается в дополнительном увлажнении. Рекомендуется поливать морковные грядки рано утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение и дать воде хорошо впитаться.

При правильном уходе, включая использование древесной золы, ваша морковь получит все необходимые питательные вещества для активного роста и развития, что в конечном итоге приведет к замечательному урожаю на вашем столе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

17 часов назад

Стало известно, что появится на месте отреставрированного храма на Казанке

Новости Казани

15 часов назад

Туристы из Казани застряли в Турции

служба по борьбе с тараканами дезинсекция москва цены

Новости Татарстана

17 часов назад

Ребёнок-велосипедист погиб после ДТП в Челнах

Новости Казани

20 часов назад

Пациентка горбольницы №7 умерла, выпав из окна

студия по созданию и продвижению сайтов в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах цены на такси подскочили до исторического максимума

Новости Казани

день назад

Паша Техник извинился за отмену концерта в Казани

Новости Казани

день назад

Казанцы сами спасли собаку из люка после отказа спецслужб приезжать

Новости Татарстана
час назад

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Новости Казани

52 минуты назад

Казанцам напомнили о запрете находиться на фонтанах

Новости Татарстана

15 часов назад

Воздушный шар приземлился среди домов в Альметьевске

Новости Казани

18 часов назад

В Казани прошёл крестный ход в честь 445-летия иконы Казанской Божией Матери

Новости Казани

20 часов назад

В домах Советского района сутки не будет воды
От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом
Новости Татарстана
час назад

От удара молнии в Татарстане вспыхнул дом

Новости Татарстана

20 часов назад

Водитель «Лады» разбился насмерть в Камском Устье

Новости Казани

22 часа назад

Президент Бразилии посетит Казань на осеннем саммите БРИКС

Новости Татарстана

день назад

Казанца посадили за приставленный к шее полицейского пистолет
Интересное в Казани
6 дней назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей
В Татарстане 22 июля будут дождь и град
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане 22 июля будут дождь и град