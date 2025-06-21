Настоятельница монастыря Рупертсберг, Хильдегарда Бингенская, одна из самых почитаемых святых Германии, оставила после себя богатое наследие в виде пророчеств и научных трудов.

В своей жизни она написала множество книг, в которых описывала возможное будущее. В этом материале мы расскажем о пяти её предсказаниях.

Хильдегарда родилась 16 сентября 1098 года в семье немецких рыцарей в регионе Рейн-Гессен. С раннего возраста она стала обладать видениями, и в будущем, став настоятельницей монастыря, начала записывать их. Она основала собственное монашеское сообщество и приобрела прозвище «Рейнская Сивилла», сравнив её с древнегреческой прорицательницей.

Одним из самых известных трудов Хильдегарды является книга Scivias, где она описала структуру Вселенной, изображая её как сферу, заключённую в тело Бога. Недавние астрономические открытия, сделанные телескопом «Джеймс Уэбб», подтверждают, что галактики движутся по часовой стрелке, что может указывать на новую теорию о структуре Вселенной, возможно, внутри чёрной дыры.

Она также утверждала, что плоть и душа изначально были едины и неразделимы. В наше время, с развитием искусственного интеллекта, вопрос о взаимосвязи тела и разума становится всё более актуальным.

Одно из её первых видений описывает встречу с Богом, сидящим на огромной железной горе, окружённой глазами. Эти глаза могут быть метафорой для наблюдения и контроля, что напоминает современный бизнес по хранению данных, как, например, компания Iron Mountain.

Хильдегарда также писала о Божьих судах и их связи с болезнями и эпидемиями. В 2025 году мир столкнулся с эпидемией вируса Коксаки в Турции, что, по её мнению, является проявлением наказания за грехи.

В своих пророчествах она также предсказывала деградацию человечества, описывая эпоху как утратившую силу апостольских принципов и погружённую в моральный упадок. Сегодня, с развитием технологий и нейросетей, мы действительно видим, как человечество сталкивается с вызовами, которые могли бы подтвердить её опасения.

