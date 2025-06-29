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Монахиня XII века предсказала целых 5 событий 2025 года — третье пророчество уже становится реальностью

Хильдегарда Бингенская, известная как святая, ф...

horoscopes.rambler.ru

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Хильдегарда Бингенская, известная как святая, философ и одна из первых женщин-визионеров Европы, оставила нам пророчества, которые удивительно точно отражают реалии XXI века.

Многие из её предсказаний стали актуальными для современности. В этой статье мы рассмотрим 5 пророчеств Хильдегарды, которые теперь выглядят как предупреждения о будущем.

1. Структура Вселенной и «тело Бога»

Хильдегарда в своём труде Scivias описала мир как сферу, заключённую в теле Бога. Современные астрономические открытия, такие как данные с телескопа «Джеймс Уэбб», подтверждают её видение. Исследования показывают, что галактики движутся по часовой стрелке, что открывает возможности для обсуждения структуры Вселенной, возможно, с центром, где расположена чёрная дыра — символ в «теле Бога» Хильдегарды.

2. Душа и тело как единое целое

Святая верила, что душа и тело были изначально неразделимы. Сегодня, в эпоху технологий, таких как искусственный интеллект и нейротехнологии, идея об интеграции физического и духовного, тела и сознания, вновь актуальна. Эта тема активно обсуждается в области нейроэтики и трансгуманизма.

3. Железная гора и всевидящие глаза

В одном из своих видений Хильдегарда описала Бога, сидящего на железной горе, окружённой множеством глаз. Этот образ символизирует тотальное наблюдение, что можно интерпретировать как метафору для современных центров хранения данных, таких как Iron Mountain, где хранится и анализируется информация о глобальных событиях.

4. Эпидемии как Божьи суды

В своих пророчествах Хильдегарда связывала болезни с Божьим наказанием за падение человечества. В 2025 году вспышка вируса Коксаки в Турции, затронувшая тысячи детей, кажется подтверждением её слов, ведь эпидемии часто воспринимаются как реакция на духовный упадок.

5. Упадок духовных ценностей

Хильдегарда предупреждала о наступлении эпохи духовного кризиса, когда человечество отвернется от апостольских принципов. Современные вызовы, такие как фальшивые новости и моральная дезориентация в мире технологий, подтверждают актуальность её предсказаний.

Хильдегарда Бингенская, жившая в Средневековье, предсказала многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке. Возможно, её пророчества служат нам напоминанием о важности духовных ориентиров.

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