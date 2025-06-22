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Монахиня XII века предсказала 5 событий 2025 года — третье пророчество уже исполняется

Настоятельница монастыря Рупертсберг и одна из ...

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Настоятельница монастыря Рупертсберг и одна из самых почитаемых святых Германии, Хильдегарда Бингенская, оставила уникальное наследие в виде пророчеств и научных трудов.

В своей жизни она написала много книг, где предсказала возможные события будущего. В этом материале мы расскажем о пяти её самых ярких пророчествах.

Хильдегарда родилась 16 сентября 1098 года в семье рыцарей в регионе Рейн-Гессен. С раннего возраста она обладала видениями, которые позднее начала записывать, став настоятельницей монастыря. Основав собственное монашеское братство, она получила прозвище «Рейнская Сивилла», что сравнивали с древнегреческой пророчицей.

Одним из самых известных её трудов является книга Scivias, в которой она описала структуру Вселенной как сферу, заключённую в теле Бога. Недавние открытия, сделанные с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», подтверждают, что галактики движутся по часовой стрелке, что может свидетельствовать о новой теории о структуре Вселенной, возможно, в центре которой находится чёрная дыра.

Кроме того, Хильдегарда утверждала, что изначально душа и тело были едины и неразделимы. В наши дни вопрос о связи тела и разума становится всё более актуальным, особенно с развитием искусственного интеллекта.

Одна из её первых визий описывает встречу с Богом, сидящим на огромной железной горе, окружённой глазами, что можно интерпретировать как метафору контроля и наблюдения, напоминая современные технологии хранения данных, например, компанию Iron Mountain.

Хильдегарда также предсказывала Божьи суды, связанные с болезнями и эпидемиями. В 2025 году мир столкнулся с эпидемией вируса Коксаки в Турции, что, по её мнению, могло бы быть проявлением наказания за грехи.

В своих пророчествах она предрекала моральный упадок человечества, прогнозируя эпоху, в которой потеряны апостольские принципы. Сегодня, с развитием технологий и нейросетей, мы видим, как человечество сталкивается с вызовами, которые могли бы подтвердить её предостережения.

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